ES recebe novo lote com 24 mil vacinas para crianças contra a Covid-19
O Espírito Santo recebeu um novo lote com 24.100 vacinas pediátricas da Pfizer contra a Covid-19. As doses chegaram ao Aeroporto de Vitória por volta das 0h15 desta terça-feira (18) e foram encaminhadas para a Central de Rede de Frios da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), de onde serão distribuídas aos municípios.
A expectativa do governo do Estado é que, com o recebimento dessa nova remessa, seja possível iniciar a vacinação de crianças com 9 anos de idade. A aplicação das doses está sendo feita em ordem decrescente de idade, ou seja, dos mais velhos para os mais novos, dando prioridade para crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas.
A vacinação de crianças no Espírito Santo teve início no sábado (15), com o pequeno Arthur da Silva Marinho, de 6 anos, sendo o primeiro a receber o imunizante pediátrico. O menino é morador da aldeia Nova Esperança, em Aracruz, e foi ao local acompanhado da família.
A imunização das crianças no Estado começou abrangendo crianças indígenas, quilombolas, com deficiência permanente, com alguma comorbidade ou que já tinham 11 anos completos.
"Queremos fazer um apelo aos papais e às mamães: vacinem seus filhos e confiem na ciência para protegê-los de uma doença que é letal e que tem representado a principal causa infectocontagiosa de internação de crianças no país"
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes reforçou que a vacina da Pfizer é segura, eficaz contra o coronavírus e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se mostrando como a "principal medida de cuidado e carinho com os filhos".
Atualmente, o Espírito Santo possui aproximadamente 393 mil crianças com idades entre cinco e 11 anos, aptas para receberem a vacina contra a Covid-19. A princípio, a imunização será feita com duas doses da vacina pediátrica da Pfizer (de rótulo laranja), aplicadas com um intervalo de oito semanas.