Nova remessa de 24.100 doses de vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech Crédito: Divulgação/Sesa

Your browser does not support the audio element. ES recebe novo lote com 24 mil vacinas para crianças contra a Covid-19

24.100 vacinas pediátricas da Pfizer contra a Espírito Santo recebeu um novo lote comcontra a Covid-19 . As doses chegaram ao Aeroporto de Vitória por volta das 0h15 desta terça-feira (18) e foram encaminhadas para a Central de Rede de Frios da Secretaria da Saúde de Estado ( Sesa ), de onde serão distribuídas aos municípios.

Lote com 24.100 doses da vacina da Pfizer chegou ao ES na madrugada desta terça (18) Crédito: Divulgação/Sesa

A vacinação de crianças no Espírito Santo teve início no sábado (15) , com o pequeno Arthur da Silva Marinho, de 6 anos, sendo o primeiro a receber o imunizante pediátrico. O menino é morador da aldeia Nova Esperança, em Aracruz, e foi ao local acompanhado da família.

Arthur da Silva Marinho, de 6 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Espírito Santo; ele é moradora da aldeia Nova Esperança, em Aracruz Crédito: Carol Monteiro

A imunização das crianças no Estado começou abrangendo crianças indígenas, quilombolas, com deficiência permanente, com alguma comorbidade ou que já tinham 11 anos completos.

"Queremos fazer um apelo aos papais e às mamães: vacinem seus filhos e confiem na ciência para protegê-los de uma doença que é letal e que tem representado a principal causa infectocontagiosa de internação de crianças no país" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde de Estado

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes reforçou que a vacina da Pfizer é segura, eficaz contra o coronavírus e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se mostrando como a "principal medida de cuidado e carinho com os filhos".