Covid: com mais 24 mil doses, ES vai vacinar crianças a partir de 9 anos

A vacinação contra a Covid-19 em crianças será ampliada no Espírito Santo com a chegada de mais vacinas, prevista para acontecer à meia-noite desta terça-feira (18). O novo lote contém 24 mil doses da Pfizer pediátrica e permitirá iniciar a aplicação dos imunizantes nos pequenos de nove e dez anos sem comorbidades.

Arthur da Silva Marinho, de 6 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Espírito Santo; ele é moradora da aldeia Nova Esperança, em Aracruz Crédito: Carol Monteiro

"Queremos fazer um apelo aos papais e às mamães: vacinem seus filhos e confiem na ciência para protegê-los de uma doença que é letal e que tem representado a principal causa infectocontagiosa de internação de crianças no país" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Atualmente, o Espírito Santo possui aproximadamente 393 mil crianças com idades entre cinco e 11 anos, aptas para receberem a vacina contra a Covid-19. A princípio, a imunização será feita com duas doses da vacina pediátrica da Pfizer (de rótulo laranja), aplicadas com um intervalo de oito semanas.

EXPECTATIVA POR APROVAÇÃO DA CORONAVAC

Também na tarde desta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes afirmou que a previsão é que a Anvisa aprove, nos próximos dias, o uso da Coronavac em crianças. "Isso permitirá que os Estados avancem rapidamente na cobertura vacinal da população pediátrica acima de três anos", disse.

480 mil É a quantidade doses da Coronavac disponível no Espírito Santo