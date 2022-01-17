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Novo lote da Pfizer

Covid: com mais 24 mil doses, ES vai vacinar crianças a partir de 9 anos

Estado deve receber novo lote da Pfizer pediátrica até a madrugada desta terça-feira (18), permitindo ampliar imunização para mais duas faixas etárias sem comorbidades
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 jan 2022 às 17:44

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 17:44

A vacinação contra a Covid-19 em crianças será ampliada no Espírito Santo com a chegada de mais vacinas, prevista para acontecer à meia-noite desta terça-feira (18). O novo lote contém 24 mil doses da Pfizer pediátrica e permitirá iniciar a aplicação dos imunizantes nos pequenos de nove e dez anos sem comorbidades.
Arthur da Silva Marinho, de 6 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Espírito Santo; ele é moradora da aldeia Nova Esperança, em Aracruz
Arthur da Silva Marinho, de 6 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Espírito Santo; ele é moradora da aldeia Nova Esperança, em Aracruz Crédito: Carol Monteiro
Iniciada simbolicamente no último sábado (15) em uma cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, a imunização dos pequenos começou abrangendo crianças indígenas, quilombolas, com deficiência permanente, com alguma comorbidade ou que já tinham 11 anos completos.
"Queremos fazer um apelo aos papais e às mamães: vacinem seus filhos e confiem na ciência para protegê-los de uma doença que é letal e que tem representado a principal causa infectocontagiosa de internação de crianças no país"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes reforçou que a vacina da Pfizer é segura, eficaz contra o coronavírus e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se mostrando como a "principal medida de cuidado e carinho com os filhos".
Atualmente, o Espírito Santo possui aproximadamente 393 mil crianças com idades entre cinco e 11 anos, aptas para receberem a vacina contra a Covid-19. A princípio, a imunização será feita com duas doses da vacina pediátrica da Pfizer (de rótulo laranja), aplicadas com um intervalo de oito semanas.

EXPECTATIVA POR APROVAÇÃO DA CORONAVAC

Também na tarde desta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes afirmou que a previsão é que a Anvisa aprove, nos próximos dias, o uso da Coronavac em crianças. "Isso permitirá que os Estados avancem rapidamente na cobertura vacinal da população pediátrica acima de três anos", disse.

480 mil

É a quantidade doses da Coronavac disponível no Espírito Santo
"Esse quantitativo é suficiente para, junto das vacinas da Pfizer, alcançarmos uma ampla cobertura vacinal nas crianças. Entendemos que estamos diante de duas grandes opções de imunizantes que vão permitir iniciar o ano escolar de forma mais segura em todo o país", defendeu Nésio.

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