Covid: com mais 24 mil doses, ES vai vacinar crianças a partir de 9 anos

A vacinação contra a Covid-19 em crianças será ampliada no Espírito Santo com a chegada de mais vacinas, prevista para acontecer à meia-noite desta terça-feira (18). O novo lote contém 24 mil doses da Pfizer pediátrica e permitirá iniciar a aplicação dos imunizantes nos pequenos de nove e dez anos sem comorbidades.
Iniciada simbolicamente no último sábado (15) em uma cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, a imunização dos pequenos começou abrangendo crianças indígenas, quilombolas, com deficiência permanente, com alguma comorbidade ou que já tinham 11 anos completos.
"Queremos fazer um apelo aos papais e às mamães: vacinem seus filhos e confiem na ciência para protegê-los de uma doença que é letal e que tem representado a principal causa infectocontagiosa de internação de crianças no país"
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes reforçou que a vacina da Pfizer é segura, eficaz contra o coronavírus e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), se mostrando como a "principal medida de cuidado e carinho com os filhos".
Atualmente, o Espírito Santo possui aproximadamente 393 mil crianças com idades entre cinco e 11 anos, aptas para receberem a vacina contra a Covid-19. A princípio, a imunização será feita com duas doses da vacina pediátrica da Pfizer (de rótulo laranja), aplicadas com um intervalo de oito semanas.
EXPECTATIVA POR APROVAÇÃO DA CORONAVAC
Também na tarde desta segunda-feira (17), o secretário Nésio Fernandes afirmou que a previsão é que a Anvisa aprove, nos próximos dias, o uso da Coronavac em crianças. "Isso permitirá que os Estados avancem rapidamente na cobertura vacinal da população pediátrica acima de três anos", disse.
480 mil
É a quantidade doses da Coronavac disponível no Espírito Santo
"Esse quantitativo é suficiente para, junto das vacinas da Pfizer, alcançarmos uma ampla cobertura vacinal nas crianças. Entendemos que estamos diante de duas grandes opções de imunizantes que vão permitir iniciar o ano escolar de forma mais segura em todo o país", defendeu Nésio.