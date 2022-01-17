Prefeituras abrem agendamento para vacinação de crianças contra Covid no ES

Vitória já começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos. Crédito: Prefeitura Municipal de Vitória

Os pais e responsáveis por crianças com idade entre 5 a 11 anos devem ficar atentos aos cronogramas dos municípios para que esse público receba a primeira dose da vacina contra a Covid-19 . Na maioria das cidades do Espírito Santo o agendamento já começou. Algumas aguardam a chegada novas doses para abrir novos agendamentos.

A vacina que foi liberada para as crianças é a Pfizer Pediátrica, e inicialmente, está sendo priorizada em crianças indígenas e quilombolas, com deficiência permanente ou que tenham comorbidades, em seguida, para crianças de 11 anos sem comorbidades.

Vitória e Cariacica já começaram a aplicar a vacina no último sábado (15). Em Vitória, foram disponibilizadas 1.750 vagas neste primeiro agendamento da vacinação infantil, aplicadas no Maanaim Vitória, na Igreja Batista em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde Santo André, em crianças com comorbidades. Já em Cariacica foram disponibilizadas 1.000 doses no sábado (15).

Veja os municípios que já começam a abrir o agendamento:

VITÓRIA

nesta terça-feira (18), às 10 horas, novo agendamento para a aplicação da dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre,, novo agendamento para a aplicação da dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

Serão disponibilizadas 400 vagas e o agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

A vacinação será nesta quarta-feira (19) no Maanaim Vitória, para:

Crianças de 05 a 11 anos, com comorbidades e/ou com deficiência permanente;

Crianças com 11 anos (11 anos, 11 meses e 29 dias).

No momento da vacinação, deve ser apresentado laudo médico com a descrição da comorbidade e/ou deficiência, caderneta de vacinação, certidão de nascimento ou identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde.

As crianças sem comorbidades ou deficiência devem apresentar caderneta de vacinação, certidão de nascimento ou identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde. A criança deverá estar acompanhada dos pais ou responsável legal.

A Prefeitura de Vitória informou que aguarda o recebimento de novo lote de imunizantes para crianças para abrir novos agendamentos.

CARIACICA

a partir das 14 horas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Serão 1.900 vagas disponíveis para as crianças. O município de Cariacica abriu novamente o agendamento nesta segunda-feira (17),, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Serão 1.900 vagas disponíveis para as crianças.

O agendamento é feito no site vacinaeconfia.es.gov.br . Para realizar o agendamento da criança, o pai ou responsável legal deverá fazer cadastro no site, entrar na aba "Dependente" e incluir o nome.

As vagas para crianças são para aquelas com 11 anos sem comorbidades e com idade entre 5 e 11 com deficiência permanente e/ou comorbidades. No ato da vacinação, a criança deve estar acompanhada de um responsável maior de 18 anos.

SERRA

Quem participar do primeiro agendamento, receberá o imunizante na quarta (19), quinta (20) e sexta (21). É preciso que a criança esteja acompanhada por maior ou responsável, além de apresentar documento pessoal, CPF ou cartão do SUS.

No caso de deficiência ou comorbidade, assim como já acontece com os adultos, também é necessária a apresentação do laudo médico, por escrito. O documento ficará retido pela equipe de imunização.

GUARAPARI

a partir das 16 horas, a vacinação por agendamento das crianças de 5 a 11. O município informou que recebeu 600 doses e o primeiro grupo será às crianças com comorbidades e deficiência. Ao longo da semana, outros agendamentos serão realizados. Guarapari também inicia nesta segunda (17),, a vacinação por agendamento das crianças de 5 a 11. O município informou que recebeu 600 doses e o primeiro grupo será às crianças com comorbidades e deficiência. Ao longo da semana, outros agendamentos serão realizados.

Para receber o imunizante, será necessário fazer o agendamento através do site da prefeitura . A vacinação será na quarta-feira (19), nas unidades de saúde dos bairros: Meaípe, Kubitscheck, Centro municipal de saúde, Bela vista, Setiba, Perocão e Adalberto.

Os documentos necessários são: laudo médico, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina da criança e comprovante de residência, em nome do responsável.

VILA VELHA

vai ser aberto na quarta-feira (19), às 15h, no Em Vila Velha , o agendamento para as criançasno site da prefeitura . As doses serão aplicadas nos dias 20 e 21 no ginásio do Tartarugão e na Unidade de Saúde de Vila Nova.

A prefeitura vai disponibilizar 2.500 vagas para imunização das crianças de 11 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades e/ou deficiência permanente.

Os pais e/ou responsáveis deverão levar os cartões de vacina das crianças. O intervalo de qualquer vacina de rotina deverá obedecer 15 dias de intervalo para vacinação contra a Covid-19.

Se tiver sintomas gripais, é necessário aguardar 30 dias após o início dos sintomas, para receber o imunizante.

SÃO MATEUS

agendamento já está aberto e os pais de crianças com até 11 anos devem procurar as unidades de saúde do município. A secretaria de saúde estima que tem 180 crianças com comorbidades devem ser vacinadas. Em São Mateus , oe os pais de crianças com até 11 anos devem procurar as unidades de saúde do município. A secretaria de saúde estima que tem 180 crianças com comorbidades devem ser vacinadas.

No município, a vacinação seguirá a seguinte ordem: crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades (com laudo médico) e crianças de 11 anos sem comorbidades.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) iniciará, na próxima quarta-feira (19), a vacinação contra Covid-19 em crianças de Cachoeiro . Neste primeiro momento, a vacina pediátrica será direcionada a crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente e/ou comorbidades, atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e de 11 anos sem comorbidades, mediante agendamento on-line.

agendamento on-line foi aberto nesta segunda-feira (17), e deverá ser feito no site , e deverá ser feito no site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br

VIANA

Ao longo desta semana será aberto agendamento on-line para este grupo. A vacinação em crianças em Viana vai acontecer no próximo sábado (22), de 08 às 16h, no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha.para este grupo.

LINHARES

A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares informou que aguarda o envio das vacinas para iniciar a imunização de crianças. Contudo, a previsão é que a vacinação comece ainda nesta semana, com local e horário a serem definidos pela prefeitura.

COLATINA

Em Colatina , a previsão é que as doses do imunizante para crianças cheguem na tarde desta segunda-feira (17). Em seguida, a Secretaria de Saúde vai definir o cronograma da campanha de vacinação, seguindo os protocolos definidos pela Secretaria Estadual. O local de vacinação será diferente da campanha para adultos.

FUNDÃO

os agentes de saúde entrarão em contato para agendar a vacina das crianças de 5 a 10 anos com comorbidades e crianças com 11 anos com e sem comorbidades. Em Fundão , as doses já chegaram e a vacinação começa na quarta-feira (19). Segundo a prefeitura,das crianças de 5 a 10 anos com comorbidades e crianças com 11 anos com e sem comorbidades.

Unidade de Timbuí - Quarta (19/01), das 15h30 às 18h30

Unidade de Praia Grande - Quinta (20/01), das 16h00 às 18h30



Unidade de Fundão - Quinta (20/01), das 16h30 às 18h30



ARACRUZ

na próxima quinta feira (20). A vacinação ocorrerá como já está acontecendo de forma demanda livre. O horário será das 7h30 as 15h30 em todas as unidades de saúde. Em Aracruz a vacinação iniciará. A vacinação ocorrerá como já está acontecendo de forma demanda livre. O horário será das 7h30 as 15h30 em todas as unidades de saúde.