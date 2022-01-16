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Mais cedo

Israel planeja começar vacinação de bebês contra Covid-19 em abril

A expectativa é que as crianças com menos de 5 anos recebam três mini-doses da vacina; Pfizer conduz testes clínicos no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2022 às 18:20

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:20

Criança - vacina - seringa
Vacinação em crianças e bebês deve começar em breve em Israel Crédito: Shutterstock
A vacina contra Covid-19 deverá ser aplicada em crianças com 6 meses de idade ou mais a partir de abril em Israel. A informação foi divulgada por Asher Shalmon, diretor de relações internacionais do ministério da saúde israelense, nesta semana, de acordo com o jornal local The Times of Israel.
No momento, a Pfizer conduz testes clínicos no país. Em dezembro, a companhia informou que a vacina para bebês tinha "demonstrado um perfil de segurança favorável" até então. A expectativa é que as crianças com menos de 5 anos recebam três mini-doses da vacina.

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"As crianças frequentemente são menos afetadas do que os adultos pela Covid-19, mas podem ter a doença por mais tempo e sofrer com efeitos colaterais graves, o que torna as vacinas importantes", afirmou o epidemiologista Nadav Davidovitch, conselheiro do governo israelense na pandemia.
"Minha expectativa é que, quando a doença se tornar endêmica, as vacinas contra Covid-19 se tornem parte do calendário regular de vacinação", disse o especialista.
Neste sábado (15), várias cidades do Brasil deram início à vacinação de crianças com 5 anos ou mais.

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