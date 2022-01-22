Veja as regras para crianças serem vacinadas com a Coronavac no ES

Temos 580 mil ? da #CoronaVac no Estado do Espírito Santo, parte que o @GovernoES comprou do @butantanoficial, mais as foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Suficiente para terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com esquema completo. ? nossos filhos. https://t.co/NZUZ06xKCb