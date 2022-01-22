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6 a 17 anos

Veja as regras para crianças serem vacinadas com a Coronavac no ES

Resolução publicada nesta sexta-feira (21) autoriza que sejam vacinadas com o imunizante do Butantan crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, exceto os imunossuprimidos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 jan 2022 às 08:28

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 08:28

Veja as regras para crianças serem vacinadas com a Coronavac no ES
Com o início da vacinação de crianças no Espírito Santo com a Coronavac neste sábado (22), anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em pronunciamento realizado nesta sexta-feira (21), A Gazeta reuniu as regras para a imunização desse público, contidas na resolução publicada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Poderão ser vacinadas com o imunizante do Butantan crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, exceto os imunossuprimidos. Confira os critérios:
  • A vacina será aplicada em esquema de duas doses de 0,5 ml, com intervalo de 28 dias entre elas;
  • A Coronavac não deverá ser aplicada ao mesmo tempo que outras vacinas do calendário infantil, sendo recomendado o intervalo de 15 dias;
  • Os profissionais da saúde deverão informar aos responsáveis pelos vacinados sobre qual é a vacina usada, quais as reações esperadas, bem como deverá mostrar a seringa a ser utilizada e o volume a ser aplicado.

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Resolução traz regras para a imunização de crianças com a Coronavac

Para a vacina do Butantan, poderão ser vacinadas crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, exceto os imunossuprimidos
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Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, diante da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será possível – com o estoque disponível – vacinar 290 mil crianças, em esquema completo, até fevereiro. Confira publicação feita por ele nas redes sociais:
A Anvisa aprovou nesta quinta-feira a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos – exceto em casos de menores imunossuprimidos (com baixa imunidade). A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada.
Crianças e adolescentes com comorbidades também poderão receber o imunizante, que será aplicado em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos contra a Covid-19, sem qualquer tipo de adaptação para uma versão pediátrica.

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