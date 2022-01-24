Vitória tem novo local para fazer testes de Covid; veja onde e como agendar no ES

Teste de Covid-19 Crédito: Myke Sena/MS

Na unidade móvel do Parque Moscoso serão ofertadas até 200 vagas diariamente, com agendamento prévio no site Agendamento Saúde . O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h. Os testes são gratuitos e estão sendo oferecidos pelo governo do Estado. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a Unimed Vitória e o Sesi/Sistema Findes.

TESTAGEM NA GRANDE VITÓRIA

Vitória

Também na Capital, a Prefeitura de Vitória ampliou o funcionamento de seis unidades de saúde, de segunda a segunda, além de feriados, das 7 às 19 horas. São 1.250 testes disponibilizados por dia, sendo que cerca de 400 deles são feitos por meio do agendamento on-line no site Agendamento Saúde

De segunda a sexta-feira, às 15 horas, também são disponibilizadas vagas para coleta do teste nas unidades de saúde: Santo André, Forte São João, Santa Martha, Jardim Camburi, Santa Luiza, Maria Ortiz, Jabour, Alagoano, Ilha das Caieiras, Maruípe, Jardim da Penha e Conquista e no Tancredão.

Serra

Na Serra , a prefeitura informou que a testagem sem agendamento acontece nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) todos os dias, incluindo os finais de semana, até o início do mês de março. Outros pontos de testagem rápida começam a funcionar nesta semana na faculdade Multivix e na Escola Técnica (ETEC), com agendamento aberto às 16h, diariamente, pelo site da prefeitura: GTI Serra . Por dia, são disponibilizados 300 testes, por local.

A Prefeitura da Serra também oferta teste de RT-PCR por livre demanda, no Laboratório Municipal da Serra, localizado em anexo à Maternidade de Carapina, em Jardim Limoeiro. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Cariacica

Em Cariacica , mais 2.800 vagas para agendamento de testes rápidos para detecção de Covid-19 foram abertas no domingo pela prefeitura, para realização da testagem nesta segunda (24) e terça-feira (25) nas 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A oferta de exames está sendo feita mediante agendamento prévio, no site Agendamento Cariacica

Os locais de testagem em Cariacica são: UBS de Alto Lage, Bela Vista, Campo Verde, Cariacica-Sede, Flexal II, Itapemirim, Jardim América, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Santa Luzia, Santana, São Geraldo, São João Batista, Sotelândia, Vila Graúna, Bela Aurora, Itaquari, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso.

Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha também foi demandada sobre como realizar o agendamento no município e quantas vagas são ofertadas, mas ainda não respondeu. Assim que as informações forem enviadas, este texto será atualizado.

OUTROS MUNICÍPIOS

Viana

. A partir desta segunda-feira (24), a testagem contra a Covid-19 em Viana será realizada por agendamento por meio de agendamento na plataforma Vacina e Confia

Para acessar pela primeira vez, é necessário criar um login de acesso, uma senha e validar o link encaminhado pelo sistema para o e-mail informado durante a etapa do cadastro dos dados pessoais. Quem já possui cadastro no Vacina e Confia basta utilizar o mesmo login e a senha.

Após esse processo rápido, o agendamento estará liberado. Quem já possui cadastro no Vacina e Confia basta utilizar o mesmo login e a senha.

Para testagem, serão disponibilizadas 200 vagas diárias na Policlínica e outras 200 na Unidade de Saúde de Vila Bethânia.

Aracruz

A Secretaria de Saúde de Aracruz definiu novos pontos para testagem de livre demanda, sem necessidade de agendamento. Os novos locais realizam a testagem a partir desta segunda-feira (24), nos seguintes horários:

Rodoviária e Ginásio da Arca: das 8h às 17h

UBS's Guaxindiba, Bela Vista e Morobá: das 8h às 15h

UBS's Coqueiral e Barra do Sahy: das 8h às 15h

UBS Interior: das 8h às 15h

Pronto Atendimento do Vila Rica: realizará testagem apenas em pacientes com sintomas respiratórios.

Na Casa dos Conselhos não será mais realizada a testagem por livre demanda.

Segundo a prefeitura, as Unidades de Saúde funcionarão com limite de vagas, conforme o número de profissionais atuantes em casa dia, uma vez que muitos estão afastados.

Colatina

Colatina oferece testes da Covid-19 em todas as Unidades de Saúde de Colatina, sem necessidade de agendamento.

No sábado (22), a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou dois novos pontos de testagem: a Unidade de Saúde de São Silvano e a Policlínica, no Centro.

Linhares

Em Linhares, todas as unidades de Saúde fazem a testagem, incluindo a Unidade Sentinela, referência de Covid, ao lado do Hospital Geral de Linhares (HGL). Não há necessidade de agendamento.

Cachoeiro de Itapemirim

O ponto itinerante de testagem para Covid-19 e vacinação na região central de Cachoeiro está facilitando o acesso aos procedimentos pela população. A partir desta segunda (24) até sexta-feira (28), o ponto itinerante de testagem será deslocado para a unidade da faculdade Multivix no bairro Independência, com atendimentos das 8h às 12h. Um ponto itinerante também foi colocado no Shopping Cachoeiro.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibilizou um médico da rede municipal no ponto itinerante para providenciar atestados de afastamento e prestar atendimento aos usuários que testam positivo para Covid-19.

A testagem também ocorre nos prontos atendimentos municipais (24 horas) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. Não é necessário agendar.

TESTAGEM EM MASSA NO ES

Saiba onde fazer o teste disponibilizado pelo governo do Estado: Até o dia 31 de março, o governo do Espírito Santo pretende promover testagem em massa contra a Covid-19. Pontos estratégicos foram selecionados. Os testes podem ser feitos sem necessidade de agendamento. Caso você queira marcar horário, basta acessar o agendamento

Aeroporto de Vitória

Horário: 24 horas, disponível em livre demanda apenas para passageiros que embarcam ou desembarcam no Aeroporto de Vitória. Ao público geral, que não possui um cartão de viagem, é necessário fazer um agendamento on-line.



Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou livre demanda aos estudantes e servidores do local.



Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda.

Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória

Dias: Todos os dias da semana. Horário: 13h às 18h, por agendamento.



Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento.



Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h e de 13h às 16h, por agendamento.



Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra

Dias: segunda-feira a domingo. Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento.



No dia 20 de janeiro, o governo do Estado anunciou a ampliação da testagem no Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Antes, o local realizava cerca de 100 testes de Covid por dia. Agora o ponto de testagem irá ofertar 1.200 vagas diariamente por meio de agendamento pelo site . O horário de funcionamento segue o mesmo.

Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 12h às 18h, por agendamento.



Rodoviária de Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local.

