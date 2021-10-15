Covid-19: Ufes ganha ponto de testagem e vacinação em Vitória

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) passa a integrar, a partir de segunda-feira (18), a lista de pontos disponíveis para testagem e vacinação contra a Covid-19 no Estado. Os serviços serão disponibilizados de segunda a sexta-feira, no campus de Goiabeiras, em Vitória, em horários estabelecidos.
O anúncio da implementação do novo posto de testagem foi feito na segunda-feira (11) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, visando avançar na oferta do teste RT-PCR — em que se insere uma espécie de cotonete nas narinas para coleta de material para análise. "Ainda temos parte da população subestimando sintomas leves da doença. Isso também ocorre nas unidades básicas de saúde", justificou o secretário.
Segundo o reitor da Ufes, Paulo Vargas, a instalação dos pontos de vacinação e testagem contribui para que a universidade continue caminhando para o restabelecimento seguro de suas atividades presenciais. Ele disse que planeja instalar um novo posto no campus de Alegre.
POSTO DE TESTAGEM
Os testes serão realizados na entrada do Teatro Universitário, das 8h às 16h. Para fazer o teste, o interessado deverá fazer o agendamento on-line e comparecer no dia e horário marcados. O serviço é gratuito.
Assim como em outros pontos, como Aeroporto de Vitória e terminais rodoviários, a testagem poderá ser feita por livre demanda, sem a necessidade de avaliação médica ou a presença de sintomas. O resultado do exame é liberado em até 48 horas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES).
COMO SERÁ A VACINAÇÃO
O ponto de vacinação funcionará na próxima semana, de segunda-feira (18) a sexta-feira (22), das 9h às 16h, na entrada do Cine Metrópolis. Além da comunidade escolar, também serão atendidas as demandas externas.
O serviço de vacinação no posto da Ufes é destinado a pessoas com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram e também para aquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac há 28 dias ou mais. Não será necessário agendar a vacinação. O atendimento será por ordem de chegada.
No momento da vacinação, é preciso apresentar documento com foto. Para aqueles que precisarem da segunda dose, também é necessário apresentar o comprovante de vacinação da primeira dose.