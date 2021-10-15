Covid-19: Ufes ganha ponto de testagem e vacinação em Vitória

O ponto de vacinação funcionará na próxima semana, de segunda-feira (18) a sexta-feira (22), das 9h às 16h, na entrada do Cine Metrópolis. Além da comunidade escolar, também serão atendidas as demandas externas.

O serviço de vacinação no posto da Ufes é destinado a pessoas com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram e também para aquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac há 28 dias ou mais. Não será necessário agendar a vacinação. O atendimento será por ordem de chegada.