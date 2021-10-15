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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.738 mortes e 597.434 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 18 óbitos e 566 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (15) no Painel Covid-19

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 17:24
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
ES registrou 18 óbitos em decorrência da Covid-19 em 24 horas Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.738 mortes e 597.434 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 18 óbitos e  566 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (15) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.357. Na sequência, aparece Vila Velha (74.922), seguida por Vitória (65.276) e Cariacica (45.144). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.474), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.246 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.539. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.812 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,1 milhões de testes tinham sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 573.240, com um acréscimo de 1.181 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.082.647 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.855.294 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.265 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 134.881 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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