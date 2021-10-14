Passaporte da vacina no ES: veja tudo o que se sabe até o momento

Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

Com a pandemia do coronavírus parcialmente controlada, Estados e cidades pelo país têm passado a recorrer aos passaportes da vacina como uma forma de reabrir atividades até então proibidas e flexibilizar ainda mais o funcionamento de alguns setores.

No entanto, alguns protocolos básicos ainda terão que ser seguidos em determinados locais e será exigido o passaporte da vacina, que é o comprovante de que o cidadão tomou as doses do imunizante contra a Covid-19

Esses passaportes são geralmente acessados por meio de um aplicativo em seu telefone ou, em alguns casos, são disponíveis versões impressas em papel.

Alguns países já instalaram suas próprias versões de passaportes da Covid-19, que permitem que as pessoas participem de eventos de grande escala e viajem para o exterior.

Mas afinal, o que realmente é esse documento, como ele funciona, quando será exigido e o que fazer para obtê-lo?

NOVA MATRIZ DE RISCO IMPLEMENTA PASSAPORTE DA VACINA NO ES

Segundo o governo do Estado , todos os eventos, sejam eles culturais, sociais ou econômicos, deverão exigir o passaporte da vacina independente da quantidade de participantes.

É importante lembrar que essas medidas valerão para regiões classificadas como de risco muito baixo. Com essa classificação, os estabelecimentos poderão funcionar, sem limitação de pessoas, seguindo o que diz o alvará do Corpo de Bombeiros.

As novas regras passam a valer a partir de quando?

A partir do dia 8 de novembro, uma nova matriz de risco passará a valer em todo o Espírito Santo para avaliar o potencial de transmissão da Covid-19.

Com a mudança, além das classificações já existentes (risco baixo, moderado, alto e extremo) haverá também uma quinta classificação, a de risco muito baixo.

Quais as regras para uma região alcançar o risco muito baixo?

De acordo com o governo estadual, para conseguir essa classificação, todas as cidades de uma determinada microrregião administrativa do Estado precisa atender aos seguintes requisitos:

80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;

90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;



90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;



Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.



Como será o funcionamento de cada setor no risco muito baixo?

Eventos e shows No risco muito baixo, não haverá restrições desses estabelecimentos manterem um numero máximo de clientes dependendo da área disponível, mas ainda será preciso o uso de máscara tanto por clientes quanto por trabalhadores. Atividades já são permitidas no risco baixo, porém com no máximo uma pessoa a cada 10m² de área do local. No risco muito baixo não haverá mais essa limitação. Será exigido o uso de máscara será mantido. Atualmente, também é exigida a restrição do número de pessoas segundo o tamanho do estabelecimento, além de distância mínima entre as mesas. Essas medidas também serão extintas nos locais em risco muito baixo. As boates estão proibidas de funcionar desde março de 2020, no início da pandemia. Com a extinção das medidas restritivas em vigor, elas poderão passar a funcionar nas regiões de risco muito baixo. A partir do dia 11 deste mês, nas cidades de risco baixo, o rodízio nas escolas estaduais será suspenso, o que implica na volta ao ensino presencial para todos os estudantes. Com isso, o distanciamento entre as mesas, que era de 1,5 metros, volta para 1,2 metros, como era recomendado antes da pandemia. Para escolas municipais e privadas, o retorno é opcional. No risco muito baixo também não haverá restrições, a não ser a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscara. Nas classificações de risco atuais (alto, moderado e baixo), há diferentes restrições para o funcionamento das academias, dependendo do tamanho do local e das atividades praticadas. No risco muito baixo, essas limitações são suspensas. Na classificação de risco muito baixo, não haverá nenhuma restrição, ou seja, a lotação será aquela determinada no alvará do Corpo de Bombeiros de cada estabelecimento. Será exigido que todas as pessoas comprovem vacinação com duas doses ou com a dose única.

O que é o passaporte da vacina?

É o comprovante de vacinação de que o cidadão tomou as duas doses ou a dose única do imunizante contra a Covid-19. Ele pode ser pedido acessando o site ou aplicativo Conecte SUS.

Como emitir o meu?

No Brasil, a emissão pode ser feita pelo aplicativo do Conecte SUS. Ela é uma plataforma criada pelo governo federal para integrar todas as informações dos cidadãos que utilizam a rede pública de saúde.

O que é o Conecte SUS?

Ele também dá acesso à Carteira Nacional Digital de Vacinação, permitindo que o cidadão consulte todas as vacinas aplicadas nas redes pública e privada, entre elas, a da Covid-19.

Pode ser acessado pelo site ou aplicativo, disponível em celulares com sistema iOS ou Android.

Como tirar o passaporte da vacina no Conecte SUS?

Acesse o serviço com o CPF cadastrado e a senha, e vá em "vacinas". Na sequência, clique no espaço onde mostra as doses da vacina contra a Covid. Serão exibidos os detalhes de cada uma delas e na parte inferior da tela você poderá clicar em "certificado de vacinação".

Feito isso, o documento será exibido e você pode validá-lo digitalmente pelo código ou QR Code oferecido. Para ter a versão em PDF, basta clicar na seta que aparece no canto superior direito da página.

O passaporte da vacina será exigido em quais situações no ES?

Várias atividades precisaram cobrar o comprovante de vacinação. Lembrando que em templos religiosos não vai ser preciso o passaporte da vacina. Veja abaixo: