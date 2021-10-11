Covid-19: ES vai abrir novos pontos de testagem livre e gratuita

Testagem rápida e gratuita contra a Covid-19 já é feita no Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

para a Covid-19. O anúncio foi feito durante Nas próximas semanas, o Espírito Santo vai contar com novos pontos de testagem. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O Estado já tem alguns locais em que as pessoas podem realizar o teste à livre demanda, sem precisar de avaliação médica ou de apresentar sintomas.

Segundo o secretário, novos pontos de testagem estão garantidos no município de Colatina, na Rodoviária de Vitória, no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha, no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, e na Universidade Federal do Espírito Santo, na Capital.

"Queremos avançar, ao longo dessa semana, na oferta do agendamento on-line do teste RT-PCR. Colocamos como necessidade dos municípios para avançarem ao risco muito baixo, na cor azul, a testagem em massa sem necessidade de avaliação médica", avaliou o secretário.

"Ainda temos população subestimando sintomas leves da doença. Isso também ocorre dentro das unidades básicas de saúde" Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde

Your browser does not support the audio element. ES vai abrir novos pontos de testagem livre e gratuita

SISTEMA DE AGENDAMENTO

Aeroporto de Vitória;

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra;

Hospital Central, em Vitória;

Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Guarapari.

COMO FAZER O AGENDAMENTO

Resultado Para ter acesso ao agendamento, o cidadão deverá fazer o cadastro no link “Acesso ao Cidadão” do Governo do Estado. Se não for cadastrado, deve clicar em "Criar uma conta" Feito o cadastro, o próximo passo é entrar no site da Secretaria de Saúde , na lateral esquerda, clicando em "Agendamento", haverá a opção “Realizar Agendamento”, que solicitará dados como CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone. Ao disponibilizar o CPF, o sistema buscará no banco de dados do Ministério da Saúde, e sendo encontrado, preencherá automaticamente o Cartão SUS e o nome do usuário. Há a opção de realizar agendamento para si próprio ou para outras pessoas, precisando estar munidos dos dados acima (CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone) para conclusão do processo. No dia do exame, é importante se atentar corretamente ao horário solicitado e levar um documento de identificação com foto. Na plataforma , serão disponibilizados ícones para acompanhar o agendamento e, após a realização da coleta do exame, o “Laudo Web”, onde receberá o resultado.

TESTAGEM DE ANTÍGENO

Além do agendamento para testagem de RT-PCR, o Estado também disponibiliza a testagem de antígeno, conhecida como "teste rápido", em locais de grande fluxo:

Terminal de Jardim América, em Cariacica;

Terminal de Laranjeiras, em Serra;



Terminal de Itaparica, em Vila Velha.



O horário de coleta é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 20h, em todos os terminais rodoviários. O resultado do teste sai 15 minutos após a coleta do material e é entregue ao paciente no local. Para a testagem não é necessário agendamento – é chegar e testar.

Outro ponto de testagem sem agendamento é a Ceasa, em Cariacica. Neste caso, o exame disponibilizado é o de RT-PCR. Lá, a testagem funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h.

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