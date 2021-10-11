AstraZeneca: medicamento AZD7442 reduz casos graves da Covid em teste de fase 3

A AstraZeneca informa em comunicado que seu medicamento AZD7442 conseguiu redução "estatisticamente significativa" de casos graves e mortes por Covid-19 em comparação com um placebo, em pacientes com sintomas leves a moderados, na fase 3 de pesquisas. Dos participantes do estudo, 90% tinham risco alto de progredir para quadros graves da doença, entre eles pessoas com comorbidades, diz a empresa em comunicado.

A redução do risco de desenvolver Covid-19 grave ou de morrer de qualquer causa foi de 50% em comparação com o placebo, diz a nota da AstraZeneca, e o medicamento, aplicado por meio de uma injeção, foi em geral bem tolerado. A empresa diz ainda que os resultados sugerem que o medicamento pode reduzir de modo significativo os casos graves da doença, "com proteção continuada por mais de seis meses".