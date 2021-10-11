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Coronavírus

AstraZeneca: medicamento AZD7442 reduz casos graves da Covid em teste de fase 3

O medicamento conseguiu redução "estatisticamente significativa" de casos graves e mortes por Covid-19 em comparação com um placebo, em pacientes com sintomas leves a moderados

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 out 2021 às 10:57
As embalagens devem ser fechadas corretamente para proteger o medicamento.
Medicamento AZD7442, da AstraZeneca, reduz casos graves da Covid-19 Crédito: Reprodução/Freepik
A AstraZeneca informa em comunicado que seu medicamento AZD7442 conseguiu redução "estatisticamente significativa" de casos graves e mortes por Covid-19 em comparação com um placebo, em pacientes com sintomas leves a moderados, na fase 3 de pesquisas. Dos participantes do estudo, 90% tinham risco alto de progredir para quadros graves da doença, entre eles pessoas com comorbidades, diz a empresa em comunicado.
A redução do risco de desenvolver Covid-19 grave ou de morrer de qualquer causa foi de 50% em comparação com o placebo, diz a nota da AstraZeneca, e o medicamento, aplicado por meio de uma injeção, foi em geral bem tolerado. A empresa diz ainda que os resultados sugerem que o medicamento pode reduzir de modo significativo os casos graves da doença, "com proteção continuada por mais de seis meses".
A empresa diz que discutirá os dados com autoridades de saúde. Em 5 de outubro, ela anunciou que havia solicitado autorização para uso emergencial do medicamento nos Estados Unidos.

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