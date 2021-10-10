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No feriadão

Serra abre agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda (11)

Quem participar do agendamento será vacinado na quarta (13), quinta (14) e sexta (15).

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2021 às 16:28
Vacinação contra Covid-19 na Serra
Vacinação na Serra Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
Mesmo quem está curtindo o feriadão pode aproveitar para garantir a imunização contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (11), às 18 horas, no site da prefeitura da Serra serão disponibilizadas vagas para a primeira e segunda dose, além da dose de reforço. No total, serão disponibilizadas 6.545 vagas.
Quanto ao público, as oportunidades são para toda a população com idade acima de 12 anos, inclusive idosos com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose ou a dose única há cinco meses e pessoas com alto grau de imunossupressão.

PÚBLICO PARA SEGUNDA DOSE

  • Pessoas que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 18/08/2021.
  • Pessoas que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 04/08/2021.
  • Pessoas que receberam a CoronaVac/Butantan até 15/09/2021.

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PÚBLICO PARA DOSE DE REFORÇO

  • Pessoas com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose – ou a dose única – há cinco meses (até 13/05/2021), independente do imunizante aplicado a época.
  • Pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 15/09/2021), independente do imunizante a época.
Quem participar do agendamento desta segunda (11), será vacinado na quarta (13), quinta (14) e sexta (15).

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