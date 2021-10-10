Serra abre agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda (11)

Mesmo quem está curtindo o feriadão pode aproveitar para garantir a imunização contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (11), às 18 horas, no site da prefeitura da Serra serão disponibilizadas vagas para a primeira e segunda dose, além da dose de reforço. No total, serão disponibilizadas 6.545 vagas.
Quanto ao público, as oportunidades são para toda a população com idade acima de 12 anos, inclusive idosos com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose ou a dose única há cinco meses e pessoas com alto grau de imunossupressão.
PÚBLICO PARA SEGUNDA DOSE
- Pessoas que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 18/08/2021.
- Pessoas que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 04/08/2021.
- Pessoas que receberam a CoronaVac/Butantan até 15/09/2021.
PÚBLICO PARA DOSE DE REFORÇO
- Pessoas com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose – ou a dose única – há cinco meses (até 13/05/2021), independente do imunizante aplicado a época.
- Pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 15/09/2021), independente do imunizante a época.
Quem participar do agendamento desta segunda (11), será vacinado na quarta (13), quinta (14) e sexta (15).