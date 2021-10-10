Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De novo!

Mais uma aglomeração de pessoas sem máscaras é registrada em Anchieta

Multidão se reúne no balneário de Iriri pela segunda noite consecutiva; moradores também reclamam de som alto durante toda a madrugada
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

10 out 2021 às 15:08

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 15:08

Aglomeração em Anchieta
Aglomeração em Anchieta Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Aglomeração com pessoas sem máscaras e muito som alto tomaram a cena pela segunda noite consecutiva no balneário de Iriri, em Anchieta, na região Sul do Espírito Santo
Um comerciante, que preferiu não se identificar, mora no balneário há 16 anos e disse que só conseguiu dormir por volta de 5 horas da madrugada deste domingo. “Essa noite o barulho foi mais alto que ontem. Aqui é um bairro de pessoas idosas, famílias. Todo feriado prolongado é a mesma coisa . Antes tinha um posto da Polícia Militar aqui perto e as pessoas respeitavam mais, mas agora que mudou de lugar piorou”, contou.
"Parece que esqueceram que ainda existe Covid-19 também"
Moradora -  Registrou aglomeração em Iriri também no sábado (9)
A reportagem de A Gazeta acionou a Prefeitura de Anchieta. Por meio de nota, informou que foi realizada uma ação conjunta entre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar e que várias pessoas foram abordadas a multidão dispersada.  "Pelo menos oito caixas de som foram apreendidas. A ação deve continuar durante o feriado prolongado", informou. 
No sábado (9), o prefeito da cidade, Fabrício Petri, se comprometeu a reforçar a fiscalização e disse que foram surpreendidos com a aglomeração. “Nós fomos surpreendidos, não esperávamos que fosse ter essa aglomeração aqui na orla da praia Costa Azul, mas já recebemos imagens dessa aglomeração e acionamos a gerência da Guarda Municipal e entramos em contato com a Polícia Militar e com a fiscalização ambiental para que a gente coíba a utilização de caixas de som porque elas que permitem essa aglomeração durante o período da madrugada. Acreditamos que nos próximos dias possamos ter uma fiscalização mais enérgica pra coibir essa aglomeração. A gente se compromete a melhorar a fiscalização”, garantiu o prefeito.
A Polícia Militar também foi demandada, mas não respondeu até a publicação.

Veja Também

Veja quando será exigido o passaporte da vacina contra Covid no ES

Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional?

Covid-19: número de cidades do ES em risco baixo sobe para 73

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados