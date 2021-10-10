Mais uma aglomeração de pessoas sem máscaras é registrada em Anchieta

Aglomeração em Anchieta Crédito: Telespectador | TV Gazeta

Um comerciante, que preferiu não se identificar, mora no balneário há 16 anos e disse que só conseguiu dormir por volta de 5 horas da madrugada deste domingo. “Essa noite o barulho foi mais alto que ontem. Aqui é um bairro de pessoas idosas, famílias. Todo feriado prolongado é a mesma coisa . Antes tinha um posto da Polícia Militar aqui perto e as pessoas respeitavam mais, mas agora que mudou de lugar piorou”, contou.

"Parece que esqueceram que ainda existe Covid-19 também" Moradora - Registrou aglomeração em Iriri também no sábado (9)

A reportagem de A Gazeta acionou a Prefeitura de Anchieta. Por meio de nota, informou que foi realizada uma ação conjunta entre Guarda Civil Municipal e Polícia Militar e que várias pessoas foram abordadas a multidão dispersada. "Pelo menos oito caixas de som foram apreendidas. A ação deve continuar durante o feriado prolongado", informou.

No sábado (9), o prefeito da cidade, Fabrício Petri, se comprometeu a reforçar a fiscalização e disse que foram surpreendidos com a aglomeração. “Nós fomos surpreendidos, não esperávamos que fosse ter essa aglomeração aqui na orla da praia Costa Azul, mas já recebemos imagens dessa aglomeração e acionamos a gerência da Guarda Municipal e entramos em contato com a Polícia Militar e com a fiscalização ambiental para que a gente coíba a utilização de caixas de som porque elas que permitem essa aglomeração durante o período da madrugada. Acreditamos que nos próximos dias possamos ter uma fiscalização mais enérgica pra coibir essa aglomeração. A gente se compromete a melhorar a fiscalização”, garantiu o prefeito.