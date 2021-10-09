Moradores reclamam de aglomeração e som alto em praia de Anchieta

A primeira noite do feriadão prolongado foi de aglomeração e som alto em uma das praias do balneário de Iriri, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência foi na praia de Costa Azul e moradores registraram a grande quantidade de pessoas que estavam na rua durante a madrugada deste sábado (9).
A moradora Roseane Ribeiro gravou um vídeo por volta das 4h da madrugada, quando ainda tinha som alto e pessoas na rua. “O que está acontecendo é uma falta de respeito muito grande. Desde às 3h da manhã tem uma multidão na praia Costa azul, com carros de som, brigas e muita sujeira. Liguei para PM 4 vezes e não apareceram. O número 153 de plantão não atende. Moradores pagadores de impostos estão sem dormir”, contestou.
A Lara Vellasco também registrou a aglomeração durante a madrugada. “Parece que esqueceram que ainda existe Covid”, disse.
O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, se comprometeu a reforçar a fiscalização da sua equipe durante as próximas noites do feriado prolongado e informou que vai apurar o porquê a moradora não conseguiu falar no 153, uma vez que o serviço funciona durante a madrugada.
“Nós fomos surpreendidos, nós não esperávamos que fosse ter essa aglomeração aqui na orla da praia Costa Azul, mas já recebemos imagens dessa aglomeração e acionamos a gerência da Guarda Municipal e entramos em contato com a Polícia Militar e com a fiscalização ambiental pra que gente coíba a utilização de caixas de som, porque elas que permitem essa aglomeração durante o período da madrugada. A gente acredita que nos próximos dias possamos ter uma fiscalização mais enérgica pra coibir essa aglomeração. A gente se compromete a melhorar a fiscalização”, disse o prefeito.
Sobre a atuação da Polícia Militar, que a moradora disse ter chamado por quatro vezes, a reportagem de A Gazeta acionou a assessoria da PM, que informou não ter como verificar se realmente houve acionamento para este fato, pois aos fins de semana a assessoria tem acesso somente as ocorrências do plantão vigente do Ciodes. A assessoria disse que o policiamento segue sendo realizado tanto em Iriri, quanto em todo o estado com ações preventivas e ostensivas.
FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR
Começou nesta sexta-feira (8), o Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri, e segue até o feriado do dia 12. Durante esses dias haverá uma ampla programação de aulas de gastronomia com chefs no Espaço Gourmet, na Praia Costa Azul. Por causa da pandemia, os pratos serão servidos apenas nos restaurantes participantes. Como não haverá a praça gastronômica, entre os dias 08 e 12, os visitantes serão recepcionados na praça de eventos de Iriri, aonde receberão o guia gastronômico que vai mostrar aos visitantes os pratos do festival, os estabelecimentos participantes e como chegar ao local escolhido.