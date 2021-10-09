Moradores reclamam de aglomeração e som alto em praia de Anchieta

Moradores reclamam de aglomeração e som alto em praia de Iriri Crédito: Reprodução

A primeira noite do feriadão prolongado foi de aglomeração e som alto em uma das praias do balneário de Iriri, em Anchieta , no Sul do Espírito Santo . A ocorrência foi na praia de Costa Azul e moradores registraram a grande quantidade de pessoas que estavam na rua durante a madrugada deste sábado (9).

A moradora Roseane Ribeiro gravou um vídeo por volta das 4h da madrugada, quando ainda tinha som alto e pessoas na rua. “O que está acontecendo é uma falta de respeito muito grande. Desde às 3h da manhã tem uma multidão na praia Costa azul, com carros de som, brigas e muita sujeira. Liguei para PM 4 vezes e não apareceram. O número 153 de plantão não atende. Moradores pagadores de impostos estão sem dormir”, contestou.

A Lara Vellasco também registrou a aglomeração durante a madrugada. “Parece que esqueceram que ainda existe Covid”, disse.

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O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, se comprometeu a reforçar a fiscalização da sua equipe durante as próximas noites do feriado prolongado e informou que vai apurar o porquê a moradora não conseguiu falar no 153, uma vez que o serviço funciona durante a madrugada.

“Nós fomos surpreendidos, nós não esperávamos que fosse ter essa aglomeração aqui na orla da praia Costa Azul, mas já recebemos imagens dessa aglomeração e acionamos a gerência da Guarda Municipal e entramos em contato com a Polícia Militar e com a fiscalização ambiental pra que gente coíba a utilização de caixas de som, porque elas que permitem essa aglomeração durante o período da madrugada. A gente acredita que nos próximos dias possamos ter uma fiscalização mais enérgica pra coibir essa aglomeração. A gente se compromete a melhorar a fiscalização”, disse o prefeito.

A Gazeta acionou a assessoria da PM, que informou não ter como verificar se realmente houve acionamento para este fato, pois aos fins de semana a assessoria tem acesso somente as ocorrências do plantão vigente do Ciodes. A assessoria disse que o policiamento segue sendo realizado tanto em Iriri, quanto em todo o estado com ações preventivas e ostensivas. Sobre a atuação da Polícia Militar , que a moradora disse ter chamado por quatro vezes, a reportagem deacionou a assessoria da PM, que informou não ter como verificar se realmente houve acionamento para este fato, pois aos fins de semana a assessoria tem acesso somente as ocorrências do plantão vigente do Ciodes. A assessoria disse que o policiamento segue sendo realizado tanto em Iriri, quanto em todo o estado com ações preventivas e ostensivas.

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