Iriri recebe Festival de Frutos do Mar durante o feriadão com delícias a partir de R$ 10

Camarão e outros frutos do mar estão garantidos Crédito: Pixabay

A partir desta sexta-feira (8), quem passar pelo balneário de Iriri, no município de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, vai poder se deliciar com pratos especiais na 23º edição do Festival de Frutos do Mar. Um Espaço Gourmet foi montado na praia Costa Azul para receber os turistas com uma extensa programação que vai até o feriado, dia 12 de outubro.

Segundo a organização, 17 restaurantes (confira a lista no serviço) prepararam um cardápio à base de frutos do mar com temperos locais. Com até Feijoada de frutos do mar entre as opções, os pratos variam entre R$ 10 e R$ 158. Os estabelecimentos recebem os clientes a partir das 10h.

Por causa da pandemia, o festival não aconteceu em 2020, mas foi retomado seguindo as normas de segurança de saúde. “Antes, o festival era em uma praça de alimentação montada no balneário. Esse ano, com a vacina, a gente resolveu fazer num formato reduzido de tamanho mas ampliado de sabores e amores. O turista vai receber um panfleto com todos os restaurantes e a programação”, explicou Gilson Surrage um dos chefs participantes do evento.

Para o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, um evento de grande porte, como esse, aquece a economia do balneário.

“O Festival Capixaba de Frutos do Mar movimenta a economia local, com geração de empregos temporários e com turistas visitando e comprando no comércio da cidade, além disso, ajuda a divulgar as potencialidades que Anchieta têm para oferecer”, ressaltou o secretário.

Segundo o cheff Gilson, o festival é o maior respiro antes do verão. "Esse dinheiro é reinvestido em estoque, na estrutura... E também é a maior propaganda para o verão, é uma vitrine para o Espírito Santo", contou.

AULAS DE GASTRONOMIA

Uma tenda foi montada na Praia Costa Azul para ser a base do festival para os turistas. No local, haverá aulas de gastronomia com chefs renomados do Espírito Santo.

O Espaço Gourmet começa a funcionar a partir das 19h desta sexta-feira e terá até aulas para as crianças. O feriadão está garantido com muitas receitas criativas e capixabas.

“Eu vou fazer uma Paella a Marineira em uma panela de barro, tirando a receita espanhola do cobre e do estanho e trazendo para a identidade capixaba. Feita a barro pelas paneleiras de goiabeiras”, revelou o dono do “Gilson bar e restaurante”.

23º FESTIVAL DE FRUTOS DO MAR DE IRIRI

Quando: de 8 a 12 de outubro

de 8 a 12 de outubro Onde: no Espaço Gourmet montado na Praia Costa Azul e nos restaurantes participantes

no Espaço Gourmet montado na Praia Costa Azul e nos restaurantes participantes Entrada gratuita e pratos a partir de R$ 10

RESTAURANTES

Wave House Beach Bar ( R. Lourival Serra, 59-103 - Iriri, Anchieta) Pastelaria Maravilhas de Iriri ( R. José Valdir Trotadores, 108 - Iriri, Anchieta)

Quiosque Vitória (R. Lourival Serrao, 120 - Iriri, Anchieta) Spettus Express (Avenida Dom Helvécio, 545 - Iriri, Anchieta) Restaurante do Português (Rua Jeronimo Monteiro, s/n - Iriri, Anchieta) Restaurante Cabana do Nelsinho (Praia da Costa Azul - Iriri, Anchieta) Muvuca do Macarrão (R. Jofre Ferrari, 224 - Iriri, Anchieta) Delícia Mineira (R. Cel. Victorino Garcia - Iriri, Anchieta) Quiosque Recanto Santa Helena (Praia de Santa Helena - Iriri, Anchieta) Hotel Espadarte (R. Padre Anchieta, 02 - Iriri, Anchieta) Tapioca da Marli (Praça do artesanato - Iriri, Anchieta) Gilson Bar e Restaurante ( Av. Beira Mar, 288-400 - Iriri, Anchieta)

Cozinha do Pescador (Avenida Atlantica, SN - Iriri, Anchieta) Empório Regiritiba (Rod. Dr. Moacyr de Abreu Junqueira, s/n - Iriri, Anchieta) Restaurante Pousada das Acácias (R. Diógenes Costa, 61 - Iriri, Anchieta) Meleip' Bar (Av. Beira Mar, 13-16 - Iriri, Anchieta) LeGusti Pizzaria (Rod. Dr. Moacyr de Abreu Junqueira, 473 - Iriri, Anchieta)

PROGRAMAÇÃO DE AULAS DE CULINÁRIA