Festival de Camarão terá até churros da iguaria em Conceição da Barra

Camarão é a estrela do festival gastronômico em Conceição da Barra Crédito: Patrik Kay on Unsplash

Uma grande experiência gastronômica é o que promete o 6º Festival de Camarão e Frutos do Mar, que acontece nos dias 8 a 17 de outubro, em Conceição da Barra. Com uma grande variedade de pratos, o evento manterá o formato de circuito. Nessa edição, 26 restaurantes participam do festival, que conta um cardápio digital.

Uma das principais curiosidades desse ano é o churros de camarão, que traz uma proposta ousada misturando o doce e o salgado. Além disso, os tracionais bobó de camarão, camarão na moranga e spaghetti com frutos do mar também integram o cardápio. Os preços dos pratos vão de R$ 12, no caso do pastel de camarão, até R$ 170, um camarão VG a parmegiana para duas pessoas.

Os amantes de mariscos terão que ir aos estabelecimentos para provar as iguarias, que não se limita ao Centro da cidade. Esse ano, nove restaurantes da vila de Itaúnas entraram para o circuito culinário. Segundo o responsável pelo festival, Roberto Malacarne, o intuito é parecer uma grande roda de boteco.

"O festival vai funcionar nos estabelecimentos comerciais, nos restaurantes, como uma roda de boteco. Como ainda não está autorizado os eventos em espaços públicos por causa da pandemia, decidimos manter o formato do ano passado", disse.

Churros de camarão Crédito: Divulgação/ 6º Festival de Camarão

ATRAÇÕES MUSICAIS

O evento também terá música. As atrações serão dentro dos restaurantes, cada um com sua programação exclusiva. Músicas ao vivo e shows de danças devem garantir o entretenimento durante os dias de muita comida boa.

"Vamos ter várias atrações culturais, musica ao vivo com muita MPB e pop rock. Também teremos apresentações de dança do ventre e dança afro na programação", declarou Malacarne.

De acordo com o organizador, estima-se que 20 mil pessoas passem pelos restaurantes durante os 10 dias de festival. A cidade já está com mais de 80% dos hotéis com os quartos preenchidos.

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