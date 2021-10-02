Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dá água na boca

Receita vegana: arroz de tomate com ricota de macadâmia

Aprenda a preparar esse prato pra lá de suculento com a chef Nayara Soares, do restaurante Ubud Cafe, localizado em Vitória
Evelize Calmon

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 02:00

Arroz de tomate com ricota de macadâmia do Ubud Cafe, em Vitória
Para deixar o arroz de tomate cremoso, adicione mais molho ou um pouco de água Crédito: Raphael Teixeira
Arroz e tomate são alimentos muito presentes em nosso dia a dia. Juntos, esses ingredientes servem de base para preparações suculentas e irresistíveis ao redor do mundo, e no Espírito Santo temos algumas queridinhas: arroz de camarão, arroz de polvo, arroz de mariscos, paella de frutos do mar...mas mostraremos abaixo uma receita igualmente saborosa que não contém proteína animal.
É o arroz de tomate com ricota de macadâmia da chef Nayara Soares, do restaurante Ubud Cafe, em Vitória. O prato segue a linha plant based, e é ideal para o público vegano (mesmo que você não seja, vale a pena testar!). Confira as instruções abaixo. 

ARROZ DE TOMATE COM RICOTA DE MACADÂMIA

  • INGREDIENTES 
  • 500g de arroz branco cozido (deixe um pouco mais al dente)
  • Para o molho de tomate:
  • 1 kg de tomate
  • 2 galhos de tomilho
  • 1 galho de alecrim
  • 4 dentes de alho
  • 1/2 xícara de azeite
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher (sopa) rasa de sal
  • Para a ricota de macadâmia:
  • 100g de macadâmia (hidrate na véspera)
  • 50ml de água
  • 50ml limão siciliano
  • 50ml azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Para o tomate confit:
  • 1 caixa de tomate coquetel ou cereja
  • 1/2 xicara azeite
  • Ervas (tomilho, alecrim)
  • 2 dentes de alho
  • 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Molho de tomate: asse os ingredientes a 160ºC por aproximadamente 1 hora. Bata no liquidificador e peneire. Reserve.
  2. Ricota de macadâmia: hidrate as macadâmias com água, cubra e reserve na geladeira até o dia seguinte, trocando a água uma vez. Descarte a água, lave e bata as macadâmias no liquidificador com o restante dos ingredientes. Acerte sal e pimenta e guarde na geladeira por duas horas antes de usar.
  3. Tomate confit: leve os ingredientes ao forno a 160° C por aproximadamente 15 minutos. Os tomates precisam cozinhar, mas apenas o suficiente para não desmancharem. Reserve.
  4. Arroz de tomate: aqueça uma panela pequena com azeite de urucum ou azeite + 1 colher (chá) de colorau. Adicione duas colheres (sopa) de cebola picada (use uma pequena), 1 colher (chá) de alho picado e 1 colher (chá) de páprica picante. Refogue tudo rapidamente e acrescente 200ml do molho de tomate, deixe ferver e adicione 500g de arroz branco cozido. Se necessário, adicione mais molho ou um pouquinho de água, para obter um arroz cremoso.
  5. Para finalizar, monte o prato seguindo esta ordem: arroz de tomate, tomate confit, manjericão, ricota de macadâmia e, por último, raspas de limão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados