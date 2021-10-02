Receita vegana: arroz de tomate com ricota de macadâmia

Arroz e tomate são alimentos muito presentes em nosso dia a dia. Juntos, esses ingredientes servem de base para preparações suculentas e irresistíveis ao redor do mundo, e no Espírito Santo temos algumas queridinhas: arroz de camarão, arroz de polvo, arroz de mariscos, paella de frutos do mar...mas mostraremos abaixo uma receita igualmente saborosa que não contém proteína animal.
É o arroz de tomate com ricota de macadâmia da chef Nayara Soares, do restaurante Ubud Cafe, em Vitória. O prato segue a linha plant based, e é ideal para o público vegano (mesmo que você não seja, vale a pena testar!). Confira as instruções abaixo.
ARROZ DE TOMATE COM RICOTA DE MACADÂMIA
- INGREDIENTES
- 500g de arroz branco cozido (deixe um pouco mais al dente)
- Para o molho de tomate:
- 1 kg de tomate
- 2 galhos de tomilho
- 1 galho de alecrim
- 4 dentes de alho
- 1/2 xícara de azeite
- 2 folhas de louro
- 1 colher (sopa) rasa de sal
- Para a ricota de macadâmia:
- 100g de macadâmia (hidrate na véspera)
- 50ml de água
- 50ml limão siciliano
- 50ml azeite
- Sal e pimenta-do-reino
- Para o tomate confit:
- 1 caixa de tomate coquetel ou cereja
- 1/2 xicara azeite
- Ervas (tomilho, alecrim)
- 2 dentes de alho
- 1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
- Molho de tomate: asse os ingredientes a 160ºC por aproximadamente 1 hora. Bata no liquidificador e peneire. Reserve.
- Ricota de macadâmia: hidrate as macadâmias com água, cubra e reserve na geladeira até o dia seguinte, trocando a água uma vez. Descarte a água, lave e bata as macadâmias no liquidificador com o restante dos ingredientes. Acerte sal e pimenta e guarde na geladeira por duas horas antes de usar.
- Tomate confit: leve os ingredientes ao forno a 160° C por aproximadamente 15 minutos. Os tomates precisam cozinhar, mas apenas o suficiente para não desmancharem. Reserve.
- Arroz de tomate: aqueça uma panela pequena com azeite de urucum ou azeite + 1 colher (chá) de colorau. Adicione duas colheres (sopa) de cebola picada (use uma pequena), 1 colher (chá) de alho picado e 1 colher (chá) de páprica picante. Refogue tudo rapidamente e acrescente 200ml do molho de tomate, deixe ferver e adicione 500g de arroz branco cozido. Se necessário, adicione mais molho ou um pouquinho de água, para obter um arroz cremoso.
- Para finalizar, monte o prato seguindo esta ordem: arroz de tomate, tomate confit, manjericão, ricota de macadâmia e, por último, raspas de limão.