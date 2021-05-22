Gratinado

Aprenda a preparar arroz de forno com legumes, presunto e requeijão

Essa receita super simples e barata rende quatro porções e fica pronta em no máximo 30 minutos

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Arroz de forno com mix de legumes e presunto Crédito: Tirolez/Divulgação
Buscando uma receita rápida, barata e saborosa para servir? Então aqui vai uma dica de arroz de forno super simples, que você prepara com milho, ervilha e presunto, com bastante cremosidade e aquele efeito "puxa" irresistível do queijo derretido. A crostinha dourada de parmesão ao forno completa a gostosura. Veja como fazer:  

ARROZ DE FORNO COM LEGUMES, PRESUNTO E REQUEIJÃO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de arroz branco cozido
  • ½ xícara (chá) de milho em conserva
  • ½ xícara (chá) de ervilha verde congelada
  • ½ xícara (chá) de presunto cozido picado
  • 1 xícara (chá) de requeijão cremoso 
  • ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
  • 1 xícara (chá) de leite
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • ½ xícara (chá) de parmesão ralado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 200ºC.
  2. Em uma tigela, misture o arroz com os legumes.
  3. Depois, acrescente o requeijão, o leite e a muçarela.
  4. Acerte os temperos (sal e pimenta-do-reino) e misture.
  5. Coloque em uma travessa refratária e polvilhe por cima o parmesão ralado.
  6. Leve ao forno para assar por 20 minutos ou até dourar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.

