Aprenda a preparar arroz de forno com legumes, presunto e requeijão

Buscando uma receita rápida, barata e saborosa para servir? Então aqui vai uma dica de arroz de forno super simples, que você prepara com milho, ervilha e presunto, com bastante cremosidade e aquele efeito "puxa" irresistível do queijo derretido. A crostinha dourada de parmesão ao forno completa a gostosura. Veja como fazer:
ARROZ DE FORNO COM LEGUMES, PRESUNTO E REQUEIJÃO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de arroz branco cozido
- ½ xícara (chá) de milho em conserva
- ½ xícara (chá) de ervilha verde congelada
- ½ xícara (chá) de presunto cozido picado
- 1 xícara (chá) de requeijão cremoso
- ½ xícara (chá) de queijo muçarela ralado
- 1 xícara (chá) de leite
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- ½ xícara (chá) de parmesão ralado
- MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC.
- Em uma tigela, misture o arroz com os legumes.
- Depois, acrescente o requeijão, o leite e a muçarela.
- Acerte os temperos (sal e pimenta-do-reino) e misture.
- Coloque em uma travessa refratária e polvilhe por cima o parmesão ralado.
- Leve ao forno para assar por 20 minutos ou até dourar.
Receita cedida pela marca Tirolez. Veja mais em leia.ag/receitas.