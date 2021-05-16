Que tal uma lasanha de porpetinhas para o almoço? Veja receita

Prato tradicional nas refeições em família de Nápoles, na Itália, a lasanha de porpetinhas é a sugestão do Divirta-se para o seu almoço de domingo. Gostou da ideia? Acompanhe o passo-a-passo da receita, separe os ingredientes e prepare-se para receber muitos elogios.
LASANHA DE PORPETINHAS
- INGREDIENTES (rende 12 porções)
- Porpetinhas:
- 1 kg de carne moída
- ½ cebola ralada
- 2 dentes de alho picados
- 1 ovo pequeno
- 6 colheres (sopa) de farinha de rosca
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
- Montagem da lasanha:
- 3 litros de molho de tomate
- 1 embalagem de massa para lasanha (500g)
- 400g de queijo muçarela fatiado
- 250g de requeijão cremoso
- ½ xícara (chá) de queijo parmesão, ralado fino
- MODO DE PREPARO:
- Porpetinhas: em uma tigela, coloque a carne moída, junte a cebola, o alho e o ovo. Mexa com as mãos, acrescente a farinha de rosca, misture mais um pouco e, por último, junte a salsa e tempere com o sal. Misture bem e modele cerca de 12 porpetinhas pequenas, do diâmetro aproximado de uma moeda.
- Em uma panela média, aqueça o óleo, frite as porpetinhas e acomode-as sobre papel-toalha para que fiquem sequinhas. Reserve.
- Lasanha: em uma assadeira retangular grande (30cm x 45cm x 7cm de altura) espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, fatias de muçarela e metade da quantidade de porpetinhas.
- Repita o processo com o restante da massa e recheio, sendo a última camada de requeijão cremoso. Polvilhe o parmesão, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C – 200°C) por cerca de 40 minutos. Retire o papel-alumínio e retorne para o forno por mais 10 minutos.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas.