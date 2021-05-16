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Dica saborosa

Que tal uma lasanha de porpetinhas para o almoço? Veja receita

Sugestão do Divirta-se é um prato muito tradicional nas refeições em família de Nápoles, na Itália

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 07:30

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 mai 2021 às 07:30
Lasanha de porpetas
Lasanha de porpetinhas leva requeijão, muçarela e parmesão  Crédito: Ara Fotografia
Prato tradicional nas refeições em família de Nápoles, na Itália, a lasanha de porpetinhas é a sugestão do Divirta-se para o seu almoço de domingo. Gostou da ideia? Acompanhe o passo-a-passo da receita, separe os ingredientes e prepare-se para receber muitos elogios.  

LASANHA DE PORPETINHAS

  • INGREDIENTES (rende 12 porções)
  • Porpetinhas:
  • 1 kg de carne moída
  • ½ cebola ralada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 ovo pequeno
  • 6 colheres (sopa) de farinha de rosca
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar
  • Montagem da lasanha:
  • 3 litros de molho de tomate
  • 1 embalagem de massa para lasanha (500g)
  • 400g de queijo muçarela fatiado
  • 250g de requeijão cremoso
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão, ralado fino
  • MODO DE PREPARO:
  1. Porpetinhas: em uma tigela, coloque a carne moída, junte a cebola, o alho e o ovo. Mexa com as mãos, acrescente a farinha de rosca, misture mais um pouco e, por último, junte a salsa e tempere com o sal. Misture bem e modele cerca de 12 porpetinhas  pequenas, do diâmetro aproximado de uma moeda.
  2. Em uma panela média, aqueça o óleo, frite as porpetinhas e acomode-as sobre papel-toalha para que fiquem sequinhas. Reserve.
  3. Lasanha: em uma assadeira retangular grande (30cm x 45cm x 7cm de altura) espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, fatias de muçarela e metade da quantidade de porpetinhas.
  4. Repita o processo com o restante da massa e recheio, sendo a última camada de requeijão cremoso. Polvilhe o parmesão, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C – 200°C) por cerca de 40 minutos. Retire o papel-alumínio e retorne para o forno por mais 10 minutos.
Receita cedida pela marca Adria. Veja mais em leia.ag/receitas

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