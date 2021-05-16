Que tal uma lasanha de porpetinhas para o almoço? Veja receita

Porpetinhas: em uma tigela, coloque a carne moída, junte a cebola, o alho e o ovo. Mexa com as mãos, acrescente a farinha de rosca, misture mais um pouco e, por último, junte a salsa e tempere com o sal. Misture bem e modele cerca de 12 porpetinhas pequenas, do diâmetro aproximado de uma moeda.

Em uma panela média, aqueça o óleo, frite as porpetinhas e acomode-as sobre papel-toalha para que fiquem sequinhas. Reserve.



Lasanha: em uma assadeira retangular grande (30cm x 45cm x 7cm de altura) espalhe um pouco do molho. Acomode uma camada de massa, fatias de muçarela e metade da quantidade de porpetinhas.