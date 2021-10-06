Tomate aos dois queijos é um bom acompanhamento para carnes

Está sem ideia de acompanhamento para a carne do almoço? Então, confira essa dica barata e super simples de preparar: tomates recheados com uma mistura de arroz, requeijão cremoso, pimenta biquinho, parmesão ralado, noz-moscada e salsinha. Saboroso também como entrada, fica pronto em mais ou menos meia hora. O modo de preparo, que detalhamos abaixo, rende quatro porções.
TOMATE AOS DOIS QUEIJOS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 4 tomates caqui grandes
- 2 xícaras (chá) de arroz cozido
- ½ xícara (chá) de pimenta biquinho picada
- ½ xícara (chá) de requeijão cremoso
- 2 colheres (sopa) de salsinha picada
- Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada
- 1 embalagem de queijo ralado
- MODO DE PREPARO:
- Lave os tomates, enxugue-os e corte a tampa de cada um deles.
- Com a ajuda de uma colher, retire as sementes e a polpa, tomando cuidado para não romper os tomates. Reserve.
- Misture o arroz, a pimenta biquinho, o requeijão cremoso e a salsinha.
- Reserve duas colheres (sopa) do queijo ralado e misture o restante ao arroz.
- Tempere com sal, pimenta e noz-moscada ralada na hora.
- Recheie os tomates com essa mistura, arrume-os em uma forma refratária untada e polvilhe o restante do queijo ralado por cima de cada um deles.
- Leve ao forno e asse a 180 ºC por cerca de 20 minutos ou até que a casquinha do tomate comece a enrugar.
- Sirva como entrada ou como acompanhamento de carnes assadas ou grelhadas.
Fonte: Mimoo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.