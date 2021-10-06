Tomate aos dois queijos é um bom acompanhamento para carnes

Lave os tomates, enxugue-os e corte a tampa de cada um deles.

Com a ajuda de uma colher, retire as sementes e a polpa, tomando cuidado para não romper os tomates. Reserve.



Misture o arroz, a pimenta biquinho, o requeijão cremoso e a salsinha.



Reserve duas colheres (sopa) do queijo ralado e misture o restante ao arroz.



Tempere com sal, pimenta e noz-moscada ralada na hora.



Recheie os tomates com essa mistura, arrume-os em uma forma refratária untada e polvilhe o restante do queijo ralado por cima de cada um deles.



Leve ao forno e asse a 180 ºC por cerca de 20 minutos ou até que a casquinha do tomate comece a enrugar.