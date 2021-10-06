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Receita fácil

Tomate aos dois queijos é um bom acompanhamento para carnes

Também delicioso como entrada, o fruto é recheado com uma combinação de arroz, requeijão, parmesão, pimenta biquinho e temperos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 out 2021 às 02:00

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 02:00

Tomates recheados com requeijão e queijo parmesão ralado
O tomate recheado vai bem como entrada ou acompanhamento Crédito: Mimoo/Divulgação
Está sem ideia de acompanhamento para a carne do almoço? Então, confira essa dica barata e super simples de preparar: tomates recheados com uma mistura de arroz, requeijão cremoso, pimenta biquinho, parmesão ralado, noz-moscada e salsinha. Saboroso também como entrada, fica pronto em mais ou menos meia hora. O modo de preparo, que detalhamos abaixo, rende quatro porções.

TOMATE AOS DOIS QUEIJOS

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 4 tomates caqui grandes
  • 2 xícaras (chá) de arroz cozido
  • ½ xícara (chá) de pimenta biquinho picada
  • ½ xícara (chá) de requeijão cremoso 
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada
  • 1 embalagem de queijo ralado 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Lave os tomates, enxugue-os e corte a tampa de cada um deles.
  2. Com a ajuda de uma colher, retire as sementes e a polpa, tomando cuidado para não romper os tomates. Reserve.
  3. Misture o arroz, a pimenta biquinho, o requeijão cremoso e a salsinha.
  4. Reserve duas colheres (sopa) do queijo ralado e misture o restante ao arroz.
  5. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada ralada na hora.
  6. Recheie os tomates com essa mistura, arrume-os em uma forma refratária untada e polvilhe o restante do queijo ralado por cima de cada um deles.
  7. Leve ao forno e asse a 180 ºC por cerca de 20 minutos ou até que a casquinha do tomate comece a enrugar. 
  8. Sirva como entrada ou como acompanhamento de carnes assadas ou grelhadas.
Fonte: Mimoo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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