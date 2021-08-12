Macarrão com queijo e tomates assados: se ainda não fez, faça!

Uma preparação super simples que leva apenas massa, azeite, tomates-cereja e queijo viralizou nas redes sociais, a partir do TikTok, e hoje é uma das receitas mais famosas e reproduzidas da internet. A original leva queijo feta, de origem grega e à base de leites de cabra e ovelha.
Mas como o produto não é dos mais acessíveis nas gôndolas capixabas, tanto pelo preço quanto pela disponibilidade, aqui vai uma dica com ricota, que também dá certo! Dá só uma olhada:
MACARRÃO COM QUEIJO E TOMATES-CEREJA ASSADOS
INGREDIENTES:
- 500g de macarrão curto (penne, fusilli, farfalle, etc.)
- 200g de queijo ricota
- 1/2 xícara (chá) de azeite extravirgem
- 1/2 pimenta dedo-de-moça picada
- 500g de tomates-cereja
- 4 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 punhado de folhas frescas de manjericão
MODO DE PREPARO:
- Regue o fundo de uma assadeira com um pouco de azeite e coloque o queijo no centro.
- Cubra o queijo com a pimenta dedo-de-moça (caso use esse ingrediente na receita).
- Coloque os tomates-cereja em volta do queijo e regue com mais azeite. Dê uma sacudida na assadeira para o azeite envolver bem os tomates.
- Tempere tudo com sal e pimenta-do-reino a gosto e leve para assar em forno preaquecido (a 230ºC) por 25 minutos, ou até o queijo derreter por completo e os tomates ficarem bem macios.
- Enquanto isso, cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem, escorra e reserve.
- Retire a assadeira do forno, acrescente as folhas de manjericão e use uma colher ou espátula para quebrar os ingredientes e misturá-los.
- Em seguida, acrescente o macarrão cozido e misture tudo novamente. Bom apetite!
VEJA COMO FAZER:
Fonte: Laticínios Porto Alegre. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.