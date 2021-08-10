Espaguete cacio e pepe: receita rápida leva três ingredientes

Cacio e pepe é uma das preparações com massa mais antigas que existem. É uma receita italiana muito tradicional, criada em Roma, e para preparar seu molho você vai precisar de apenas três ingredientes: cacio, ou seja, queijo - nesse caso o pecorino (de ovelha) romano, usado no original; um pouco da água do cozimento da massa; e pepe, isto é, pimenta-do-reino (preta).
ESPAGUETE CACIO E PEPE
INGREDIENTES:
- 500g de espaguete
- 250g de queijo parmesão (ou pecorino romano, como na receita original) ralado na hora
- 60ml de azeite de oliva extravirgem
- 2 conchas da água do cozimento da massa
- Pimenta-do-reino preta a gosto, moída na hora
MODO DE PREPARO:
- Rale o queijo em um ralador fino.
- Adicione o azeite e a pimenta-do-reino. Reserve em uma tigela grande.
- Cozinhe a massa em abundante água fervente e salgada, pelo tempo indicado na embalagem.
- Junte duas conchas da água do cozimento da massa à tigela com o queijo ralado e misture bem, até virar um creme.
- Em seguida, acrescente a massa cozida e misture bem.
- Se achar necessário, adicione mais uma concha de água. Sirva imediatamente.
Fonte: Barilla.