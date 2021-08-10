Clássico italiano

Espaguete cacio e pepe: receita rápida leva três ingredientes

Separe sua massa favorita, um bom queijo e pimenta-do-reino moída na hora para preparar esse prato que é um ícone de Roma

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:53

Evelize Calmon

Espaguete cacio e pepe
O espaguete cacio e pepe fica pronto em menos de 20 minutos Crédito: Barilla/Divugação
Cacio e pepe é uma das preparações com massa mais antigas que existem. É uma receita italiana muito tradicional, criada em Roma, e para preparar seu molho você vai precisar de apenas três ingredientes: cacio, ou seja, queijo - nesse caso o pecorino (de ovelha) romano, usado no original; um pouco da água do cozimento da massa; e pepe, isto é, pimenta-do-reino (preta).  

ESPAGUETE CACIO E PEPE

INGREDIENTES: 
  • 500g de espaguete
  • 250g de queijo parmesão (ou pecorino romano, como na receita original) ralado na hora
  • 60ml de azeite de oliva extravirgem
  • 2 conchas da água do cozimento da massa
  • Pimenta-do-reino preta a gosto, moída na hora
MODO DE PREPARO:
  1. Rale o queijo em um ralador fino. 
  2. Adicione o azeite e a pimenta-do-reino. Reserve em uma tigela grande.
  3. Cozinhe a massa em abundante água fervente e salgada, pelo tempo indicado na embalagem.
  4. Junte duas conchas da água do cozimento da massa à tigela com o queijo ralado e misture bem, até virar um creme.
  5. Em seguida, acrescente a massa cozida e misture bem. 
  6. Se achar necessário, adicione mais uma concha de água. Sirva imediatamente.
Fonte: Barilla. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

