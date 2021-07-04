Sabores do Brasil

Macarrão de comitiva, a receita pantaneira com massa quebrada

Na versão da chef Júlia Faria para esse prato do Mato Grosso do Sul, o espaguete é assado e leva bacon, linguiça e carne seca

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 08:15

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

04 jul 2021 às 08:15
Macarrão de comitiva à moda da chef Julia Faria (Daju Bistrô)
Macarrão de comitiva da chef Júlia Faria leva bacon, linguiça e carne seca Crédito: Júlia Faria
Embora na Itália quebrar os fios de espaguete seja considerado uma verdadeira ofensa, aqui no Brasil, especificamente no Mato Grosso do Sul, esse modo de servir a massa faz parte de uma receita muito apreciada na cozinha pantaneira, o macarrão de comitiva.
Nesse preparo, o espaguete é dividido em quatro partes e frito antes de cozinhar no caldo. Na versão da chef Júlia Faria, do Daju Bistrô, em Vitória, ele é dourado no forno e acrescido de bacon, linguiça e carne seca - em vez de carne de sol, como na versão tradicional. 

MACARRÃO DE COMITIVA À MODA DA CHEF JÚLIA FARIA

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 500g de espaguete 
  • 300g de linguiça artesanal (retire a pele)
  • 150g de bacon cortado em cubinhos
  • 150g de carne seca dessalgada e desfiada
  • 100g de cebola ralada
  • 100g de manteiga
  • 100g de creme de ricota
  • 1 litro de caldo de legumes
  • 2 dentes de alho picados
  • Salsa e cebolinha a gosto
  • Azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Para a farofa de biscoito:
  • 1 pacote de biscoito cream cracker
  • 100g de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. Quebre o espaguete em quatro partes, coloque em uma assadeira e leve ao forno para dourar. Reserve. 
  3. Em uma panela, coloque o azeite, a carne seca, o bacon e a linguiça. Acrescente o alho e a cebola e mexa até selar os ingredientes. 
  4. Coloque o caldo de legumes e, em seguida, o espaguete, que deve cozinhar até ficar maleável. 
  5. Deixe o caldo secar um pouco e, em seguida, acrescente sal, pimenta, a manteiga e os temperos verdes.
  6. Quebre bem os biscoitos e coloque em uma panela antiaderente junto com a manteiga. 
  7. Misture até que os biscoitos incorporem a gordura e fiquem crocantes. Está pronta a farofa.
  8. Em um refratário, coloque o espaguete, regue com azeite e com algumas colheradas de creme de ricota. 
  9. Sirva com a farofa de biscoito. 

