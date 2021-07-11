Talharim à Boscaiola com linguiça e ovo: receita do chef Juarez

O chef Juarez Campos é uma referência quando o assunto é cozinha italiana, mas adora abrasileirar certos preparos. Na receita abaixo, ele substituiu o bacon do molho boscaiola (que também tem cogumelos como base) por linguiça. Na finalização, usou um ovinho estrelado com gema mole. O resultado é digno de um mestre!
TALHARIM À BOSCAIOLA COM LINGUIÇA E OVO
INGREDIENTES:
- 500g de talharim caseiro
- 1 cebola média picada
- Meia cenoura média picada
- 2 talos de aipo picado
- 4 dentes de alho bem picadinhos
- 600g de linguiça de porco (fresca ou defumada) já sem pele e sem gordura (peso já limpa)
- 2 xicaras de molho de tomates
- 3 colheres (sopa) de azeite
- ½ xicara de vinho branco ou tinto seco
- 20g de funghi porcini seco
- 500ml de caldo de carne
- 300g de cogumelos frescos (shiitake, Paris, Portobello shimeji, etc) laminados
- Sal e pimenta-do-reino
- 2 colheres (sopa) de salsa e cebolinha picadas e misturadas
- Azeite de ervas frescas
- Queijo grana padano ralado
- 6 ovos do tipo caipira
- Rendimento: 6 porções
MODO DE PREPARO:
- Deixe o funghi porcini de molho em caldo de carne morno por 15 minutos. Em seguida, pique-os e reserve o caldo.
- Frite a linguiça até dourar.
- Adicione a cebola, a cenoura, o aipo e o alho.
- Acrescente os funghi picados e os cogumelos frescos e refogue. Perfume com vinho.
- Adicione o caldo do funghi, o molho de tomates e deixe reduzir à metade.
- Verifique o tempero e juntar a salsa e a cebolinha.
- Sirva com a massa pré-cozida, regue com o azeite de ervas, salpique o Grana Padano ralado e finalize com um ovo frito de gema mole sobre cada prato.
Fonte: Villoni.