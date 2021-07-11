Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prato principal

Talharim à Boscaiola com linguiça e ovo: receita do chef Juarez

Se você adora uma massa clássica italiana, não perca essa sugestão do mestre Juarez Campos. O preparo rende seis porções

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Talharim com molho à boscaiola, linguiça e ovo, por Juarez Campos
Talharim à boscaiola com linguiça e ovo frito: clássico italiano à moda do mestre Crédito: Villoni/Divulgação
O chef Juarez Campos é uma referência quando o assunto é cozinha italiana, mas adora abrasileirar certos preparos. Na receita abaixo, ele substituiu o bacon do molho boscaiola (que também tem cogumelos como base) por linguiça. Na finalização, usou um ovinho estrelado com gema mole. O resultado é digno de um mestre!

TALHARIM À BOSCAIOLA COM LINGUIÇA E OVO

INGREDIENTES: 
  • 500g de talharim caseiro
  • 1 cebola média picada
  • Meia cenoura média picada
  • 2 talos de aipo picado
  • 4 dentes de alho bem picadinhos
  • 600g de linguiça de porco (fresca ou defumada) já sem pele e sem gordura (peso já limpa)
  • 2 xicaras de molho de tomates
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • ½ xicara de vinho branco ou tinto seco
  • 20g de funghi porcini seco
  • 500ml de caldo de carne
  • 300g de cogumelos frescos (shiitake, Paris, Portobello shimeji, etc) laminados
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 2 colheres (sopa) de salsa e cebolinha picadas e misturadas
  • Azeite de ervas frescas
  • Queijo grana padano ralado
  • 6 ovos do tipo caipira
  • Rendimento: 6 porções
MODO DE PREPARO: 
  1. Deixe o funghi porcini de molho em caldo de carne morno por 15 minutos. Em seguida, pique-os e reserve o caldo.
  2. Frite a linguiça até dourar.
  3. Adicione a cebola, a cenoura, o aipo e o alho.
  4. Acrescente os funghi picados e os cogumelos frescos e refogue. Perfume com vinho.
  5. Adicione o caldo do funghi, o molho de tomates e deixe reduzir à metade.
  6. Verifique o tempero e juntar a salsa e a cebolinha.
  7. Sirva com a massa pré-cozida, regue com o azeite de ervas, salpique o Grana Padano ralado e finalize com um ovo frito de gema mole sobre cada prato.
Fonte: Villoni. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Juarez Campos Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados