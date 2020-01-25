Conheça a receita do pudim de grana padano do chef Juarez Campos

- INGREDIENTES:
- 2 latas de leite condensado
- 4 ovos
- 1 litro de leite integral
- 200g de queijo grana padano italiano ralado
- Para a calda:
- 125g de açúcar
- 1 copo de água
MODO DE PREPARO:
Bata no liquidificador o leite condensado, os ovos, o leite e o queijo grana padano ralado. Retire a espuma da superfície. Coloque a mistura em uma forma para pudim de tamanho padrão já sobre a calda feita com o açúcar e a água. Leve ao forno pré-aquecido a 250ºC em banho-maria por 15 minutos. Abaixe a temperatura do forno para 150ºC, mantenha em banho-maria e termine de assar, por mais ou menos 60 minutos.
Rendimento:
20 fatias
Tempo:
90 minutos
Complexidade:
Fácil