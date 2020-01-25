Conheça a receita do pudim de grana padano do chef Juarez Campos

Sobremesa é uma das mais pedidas no restaurante do chef, Oriundi. A receita a seguir rende 20 fatias e fica pronta em aproximadamente 90 minutos

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

  • INGREDIENTES:
  • 2 latas de leite condensado
  • 4 ovos
  • 1 litro de leite integral
  • 200g de queijo grana padano italiano ralado
  • Para a calda:
  • 125g de açúcar
  • 1 copo de água
Pudim de queijo grana padano do chef Juarez Campos no restaurante Oriundi Crédito: Fabio Machado/Divulgação

MODO DE PREPARO:

Bata no liquidificador o leite condensado, os ovos, o leite e o queijo grana padano ralado. Retire a espuma da superfície. Coloque a mistura em uma forma para pudim de tamanho padrão já sobre a calda feita com o açúcar e a água. Leve ao forno pré-aquecido a 250ºC em banho-maria por 15 minutos. Abaixe a temperatura do forno para 150ºC, mantenha em banho-maria e termine de assar, por mais ou menos 60 minutos.

Rendimento:

20 fatias

Tempo:

90 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita de Juarez Campos, chef dos restaurantes Oriundi e Casa do Chef Juarez, em Vitória.

