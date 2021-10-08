12 restaurantes com playground e fraldário para ir com crianças

Com três unidades na Grande Vitória, a casa é famosa pelo churrasco e conta com parquinhos super equipados. Em Vila Velha há mini roda gigante, carrossel de cupcake, simulador de corrida e vários outros brinquedos. O espaço conta com monitoras todos os dias. Entrada: R$ 15. No Bacana de Serra, há entre as atrações um simulador com mais de 1000 jogos, Basketoy e pula-pula aéreo, com redes de proteção. Entrada: R$ 15 e monitoras todos os dias. No restaurante de Vitória, o espaço kids é menor e não é cobrada taxa para brincar. Todas as unidades contam com fraldário e trocador nos banheiros. Vila Velha: Rua Lúcio Bacelar, 90, Praia da Costa. (27) 3535-4575. Serra: Rua José Rato, 329, Bairro de Fátima. (27) 3064-4576. Vitória: Rua Rosendo Serapião de Souza Filho, 594. (27) 3324-8707.