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23 de setembro

Dia do Sorvete: confira receitas e curiosidades sobre a iguaria

A invenção refrescante que surgiu na China e ganhou fama na Itália, terra do gelato, também tem uma data para chamar de sua. Comemore!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 set 2021 às 02:00

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 02:00

Sorvete de baunilha/creme
Baunilha é o sabor de sorvete mais utilizado para compor sobremesas  Crédito: Shutterstock
Celebrado em  23 de setembro, o Dia do Sorvete festeja a iguaria criada há mais de quatro mil anos na China, quando uma sobremesa à base de leite e arroz congelou na neve, de forma acidental. 
“Logo a ideia ganhou prestígio entre os nobres, que dispunham de leite, um item caro ao qual a população não tinha acesso, e também por poderem conservar a neve mesmo até o verão, usando câmaras frigoríficas subterrâneas”, explica o chef pâtissier Esteban Canessa.

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Ao longo dos milênios, a invenção chinesa correu o mundo e ganhou o refinado toque italiano por volta de 1565, com a criação do gelato pelo arquiteto Bernardo Buontalenti. Em 1686, o chef Francesco Procopio dei Coltelli, também italiano, inventou a primeira misturadora para produção de gelatos.
No Brasil, o sorvete chegou por volta de 1835, com a rápida popularização de uma mistura de gelo e frutas vendida com horário marcado nas ruas do Centro do Rio de Janeiro - isso para que o produto não derretesse antes de os clientes chegarem.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE GELATO E SORVETE?

Esteban explica que “gelato é a mistura líquida que vira pastosa mediante a ação simultânea de agitação e resfriamento, dando como resultado um produto semi-sólido e pastoso. Sua produção é comumente artesanal, com leite e frutas, sem adição de aromas, essências ou corantes. Já o sorvete, com produção massivamente industrial, utiliza esses aditivos e saborizantes. E existe ainda o sorbet, uma variedade do gelato feita com água, açúcar e frutas, sem derivados do leite, ovos e gorduras.”
Que tal preparar o seu próprio sorvete para comemorar o 23 de setembro de um jeito delicioso? Confira a seguir duas receitas e capriche! 

SORBET DE LIMÃO

INGREDIENTES: 
  • 250ml de suco de limão
  • 250g de açúcar refinado
  • 250ml de água
  • Raspas de um limão
  • Sorveteira ou uma batedeira que disponha de acessório para fabricação de sorvetes
MODO DE PREPARO:
  1. Ferva a água com o açúcar.
  2. Reserve na geladeira até atingir 4°C.
  3. Junte o suco de limão e bata na sorveteira (há batedeiras que dispõem de um acessório para fabricação de sorvetes, que mantém a temperatura baixa enquanto mistura o produto).
  4. Polvilhe as raspas de limão.
  5. Armazene em pote hermeticamente fechado no congelador em temperatura entre -18°C e -20°C.
Sorbet de limão
Sorbet é uma variação de gelato produzida sem leite, ovos e gorduras Crédito: Shutterstock

SORVETE DE BAUNILHA

  • INGREDIENTES:
  • 150ml de leite integral
  • 500ml de creme de leite fresco
  • 1 unidade de fava de baunilha ou 1/2 colher de sopa de essência de baunilha
  • 200g de gema
  • 150g de açúcar refinado
  • Sorveteira ou uma batedeira que disponha de acessório para fabricação de sorvetes
MODO DE PREPARO:
  1. Ferva o leite com o creme de leite e a fava ou essência de baunilha.
  2. Bata as gemas com o açúcar.
  3. Despeje o leite aromatizado sobre as gemas, volte ao fogo e cozinhe até atingir 82°C. Esfrie a 4°C.
  4. Bata na sorveteira (há batedeiras que dispõem de um acessório para fabricação de sorvetes, que mantém a temperatura baixa enquanto mistura o produto).
  5. Armazene em pote hermeticamente fechado no congelador em temperatura entre -18°C e -20°C .
Com informações do Senac e receitas do time de confeitaria do Senac RJ. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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