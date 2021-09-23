Dia do Sorvete: confira receitas e curiosidades sobre a iguaria

Baunilha é o sabor de sorvete mais utilizado para compor sobremesas Crédito: Shutterstock

Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete festeja a iguaria criada há mais de quatro mil anos na China, quando uma sobremesa à base de leite e arroz congelou na neve, de forma acidental.

“Logo a ideia ganhou prestígio entre os nobres, que dispunham de leite, um item caro ao qual a população não tinha acesso, e também por poderem conservar a neve mesmo até o verão, usando câmaras frigoríficas subterrâneas”, explica o chef pâtissier Esteban Canessa.

Ao longo dos milênios, a invenção chinesa correu o mundo e ganhou o refinado toque italiano por volta de 1565, com a criação do gelato pelo arquiteto Bernardo Buontalenti. Em 1686, o chef Francesco Procopio dei Coltelli, também italiano, inventou a primeira misturadora para produção de gelatos.

No Brasil, o sorvete chegou por volta de 1835, com a rápida popularização de uma mistura de gelo e frutas vendida com horário marcado nas ruas do Centro do Rio de Janeiro - isso para que o produto não derretesse antes de os clientes chegarem.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE GELATO E SORVETE?

Esteban explica que “gelato é a mistura líquida que vira pastosa mediante a ação simultânea de agitação e resfriamento, dando como resultado um produto semi-sólido e pastoso. Sua produção é comumente artesanal, com leite e frutas, sem adição de aromas, essências ou corantes. Já o sorvete, com produção massivamente industrial, utiliza esses aditivos e saborizantes. E existe ainda o sorbet, uma variedade do gelato feita com água, açúcar e frutas, sem derivados do leite, ovos e gorduras.”

Que tal preparar o seu próprio sorvete para comemorar o 23 de setembro de um jeito delicioso? Confira a seguir duas receitas e capriche!

SORBET DE LIMÃO

INGREDIENTES:

250ml de suco de limão

250g de açúcar refinado



250ml de água



Raspas de um limão



Sorveteira ou uma batedeira que disponha de acessório para fabricação de sorvetes

MODO DE PREPARO:

Ferva a água com o açúcar. Reserve na geladeira até atingir 4°C.

Junte o suco de limão e bata na sorveteira (há batedeiras que dispõem de um acessório para fabricação de sorvetes, que mantém a temperatura baixa enquanto mistura o produto).

Polvilhe as raspas de limão.

Armazene em pote hermeticamente fechado no congelador em temperatura entre -18°C e -20°C.



Sorbet é uma variação de gelato produzida sem leite, ovos e gorduras Crédito: Shutterstock

SORVETE DE BAUNILHA

INGREDIENTES:

150ml de leite integral



500ml de creme de leite fresco



1 unidade de fava de baunilha ou 1/2 colher de sopa de essência de baunilha



200g de gema



150g de açúcar refinado

Sorveteira ou uma batedeira que disponha de acessório para fabricação de sorvetes



MODO DE PREPARO:

Ferva o leite com o creme de leite e a fava ou essência de baunilha. Bata as gemas com o açúcar.

Despeje o leite aromatizado sobre as gemas, volte ao fogo e cozinhe até atingir 82°C. Esfrie a 4°C. Bata na sorveteira (há batedeiras que dispõem de um acessório para fabricação de sorvetes, que mantém a temperatura baixa enquanto mistura o produto).

Armazene em pote hermeticamente fechado no congelador em temperatura entre -18°C e -20°C .

