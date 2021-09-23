Dia do Sorvete: confira receitas e curiosidades sobre a iguaria

Celebrado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete festeja a iguaria criada há mais de quatro mil anos na China, quando uma sobremesa à base de leite e arroz congelou na neve, de forma acidental.
“Logo a ideia ganhou prestígio entre os nobres, que dispunham de leite, um item caro ao qual a população não tinha acesso, e também por poderem conservar a neve mesmo até o verão, usando câmaras frigoríficas subterrâneas”, explica o chef pâtissier Esteban Canessa.
Ao longo dos milênios, a invenção chinesa correu o mundo e ganhou o refinado toque italiano por volta de 1565, com a criação do gelato pelo arquiteto Bernardo Buontalenti. Em 1686, o chef Francesco Procopio dei Coltelli, também italiano, inventou a primeira misturadora para produção de gelatos.
No Brasil, o sorvete chegou por volta de 1835, com a rápida popularização de uma mistura de gelo e frutas vendida com horário marcado nas ruas do Centro do Rio de Janeiro - isso para que o produto não derretesse antes de os clientes chegarem.
QUAL É A DIFERENÇA ENTRE GELATO E SORVETE?
Esteban explica que “gelato é a mistura líquida que vira pastosa mediante a ação simultânea de agitação e resfriamento, dando como resultado um produto semi-sólido e pastoso. Sua produção é comumente artesanal, com leite e frutas, sem adição de aromas, essências ou corantes. Já o sorvete, com produção massivamente industrial, utiliza esses aditivos e saborizantes. E existe ainda o sorbet, uma variedade do gelato feita com água, açúcar e frutas, sem derivados do leite, ovos e gorduras.”
Que tal preparar o seu próprio sorvete para comemorar o 23 de setembro de um jeito delicioso? Confira a seguir duas receitas e capriche!
SORBET DE LIMÃO
INGREDIENTES:
- 250ml de suco de limão
- 250g de açúcar refinado
- 250ml de água
- Raspas de um limão
- Sorveteira ou uma batedeira que disponha de acessório para fabricação de sorvetes
MODO DE PREPARO:
- Ferva a água com o açúcar.
- Reserve na geladeira até atingir 4°C.
- Junte o suco de limão e bata na sorveteira (há batedeiras que dispõem de um acessório para fabricação de sorvetes, que mantém a temperatura baixa enquanto mistura o produto).
- Polvilhe as raspas de limão.
- Armazene em pote hermeticamente fechado no congelador em temperatura entre -18°C e -20°C.
SORVETE DE BAUNILHA
- INGREDIENTES:
- 150ml de leite integral
- 500ml de creme de leite fresco
- 1 unidade de fava de baunilha ou 1/2 colher de sopa de essência de baunilha
- 200g de gema
- 150g de açúcar refinado
- Sorveteira ou uma batedeira que disponha de acessório para fabricação de sorvetes
MODO DE PREPARO:
- Ferva o leite com o creme de leite e a fava ou essência de baunilha.
- Bata as gemas com o açúcar.
- Despeje o leite aromatizado sobre as gemas, volte ao fogo e cozinhe até atingir 82°C. Esfrie a 4°C.
- Bata na sorveteira (há batedeiras que dispõem de um acessório para fabricação de sorvetes, que mantém a temperatura baixa enquanto mistura o produto).
- Armazene em pote hermeticamente fechado no congelador em temperatura entre -18°C e -20°C .
Com informações do Senac e receitas do time de confeitaria do Senac RJ. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.