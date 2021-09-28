Aprenda a preparar cuca de banana com farinha láctea

A cuca de banana é uma receita doce que não é nem bolo e nem torta. É única, e muito apreciada não só no Rio Grande do Sul, onde é bastante tradicional, mas também no território capixaba. Perfeita para a mesa do lanche, ela ganhou uma versão super gostosa e fácil da apresentadora Ana Maria Braga. Quer saber como fazer? Acompanhe abaixo.