Aprenda a preparar cuca de banana com farinha láctea

A cuca de banana é uma receita doce que não é nem bolo e nem torta. É única, e muito apreciada não só no Rio Grande do Sul, onde é bastante tradicional, mas também no território capixaba. Perfeita para a mesa do lanche, ela ganhou uma versão super gostosa e fácil da apresentadora Ana Maria Braga. Quer saber como fazer? Acompanhe abaixo.
CUCA DE BANANA COM FARINHA LÁCTEA
INGREDIENTES:
- 100g de manteiga gelada cortada em cubinhos
- 300g de açúcar
- 330g de farinha láctea
- 1 ovo
- 1 lata de leite condensado
- 3 gemas
- 3 colheres (sopa) de suco de limão
- 10 bananas cortadas em rodelas
- Canela em pó para polvilhar (opcional)
MODO DE PREPARO:
- Misture a manteiga com o açúcar, a farinha láctea e o ovo, com a ponta dos dedos, até obter uma farofa. Divida em três partes e reserve.
- No liquidificador, bata o leite condensado com as gemas e o suco de limão até ficar homogêneo.
- Unte com manteiga e polvilhe com farinha láctea uma forma retangular (34 x 23 cm).
- Espalhe em camadas: 1/3 da farofa, metade da banana, metade do creme batido, 1/3 da farofa e o restante da banana, do creme e da farofa.
- Leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 30 minutos ou até dourar.
- Aguarde de sete a dez minutos e sirva em pedaços (não desenforme), polvilhados, se desejar, com canela.
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