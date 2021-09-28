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Gostosa demais!

Aprenda a preparar cuca de banana com farinha láctea

Receita de Ana Maria Braga foi ao ar esta semana no "Mais Você" e bombou na internet. O doce é ideal para servir no lanche

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 15:05

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 set 2021 às 15:05
Cuca de banana com farinha láctea, receita de Ana Maria Braga
A cuca de banana é uma tradição gaúcha Crédito: Anamariabraga.globo.com
A cuca de banana é uma receita doce que não é nem bolo e nem torta. É única, e muito apreciada não só no Rio Grande do Sul, onde é bastante tradicional, mas também no território capixaba. Perfeita para a mesa do lanche, ela ganhou uma versão super gostosa e fácil da apresentadora Ana Maria Braga. Quer saber como fazer? Acompanhe abaixo. 

CUCA DE BANANA COM FARINHA LÁCTEA

INGREDIENTES: 
  • 100g de manteiga gelada cortada em cubinhos
  • 300g de açúcar
  • 330g de farinha láctea
  • 1 ovo
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 gemas
  • 3 colheres (sopa) de suco de limão
  • 10 bananas cortadas em rodelas
  • Canela em pó para polvilhar (opcional)
MODO DE PREPARO: 
  1. Misture a manteiga com o açúcar, a farinha láctea e o ovo, com a ponta dos dedos, até obter uma farofa. Divida em três partes e reserve.
  2. No liquidificador, bata o leite condensado com as gemas e o suco de limão até ficar homogêneo.
  3. Unte com manteiga e polvilhe com farinha láctea uma forma retangular (34 x 23 cm).
  4. Espalhe em camadas: 1/3 da farofa, metade da banana, metade do creme batido, 1/3 da farofa e o restante da banana, do creme e da farofa.
  5. Leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 30 minutos ou até dourar.
  6. Aguarde de sete a dez minutos e sirva em pedaços (não desenforme), polvilhados, se desejar, com canela.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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