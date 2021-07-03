Torta de banana de frigideira é receita fácil para o lanche

Bata os ingredientes da massa no liquidificador.

Em uma frigideira funda e antiaderente, coloque o açúcar para fazer o caramelo e, assim que derreter, forre com as bananas cortadas no sentido longitudinal.



Acrescente a massa por cima da camada de bananas e tampe para que cozinhe lentamente, em fogo baixo.



Assim que a massa crescer, seu meio estiver macio e cozido e as bordas douradas, desligue o fogo.

