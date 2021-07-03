Torta de banana de frigideira é receita fácil para o lanche

Quem tem fome e pressa não resiste a uma receitinha prática de frigideira. Já mostramos lasanha, pizza, bolo de chocolate e agora vai aqui uma dica de torta de banana caramelada, que não precisa de forno e fica ótima para compor o lanche. O preparo rende oito porções! Veja como é fácil de fazer:
TORTA DE BANANA CARAMELADA DE FRIGIDEIRA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 xícaras de chá de farinha de amêndoas
- ¾ xícara de chá de tapioca
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 3 ovos
- ¾ xícara de chá de iogurte
- 2 colheres (chá) de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Caramelo:
- Canela em pó
- 1 e ½ xícara de chá de açúcar para fazer o caramelo
- De 2 a 3 bananas
- MODO DE PREPARO:
- Bata os ingredientes da massa no liquidificador.
- Em uma frigideira funda e antiaderente, coloque o açúcar para fazer o caramelo e, assim que derreter, forre com as bananas cortadas no sentido longitudinal.
- Acrescente a massa por cima da camada de bananas e tampe para que cozinhe lentamente, em fogo baixo.
- Assim que a massa crescer, seu meio estiver macio e cozido e as bordas douradas, desligue o fogo.
- Inverta a torta em um prato raso, polvilhe canela em pó, espere amornar e sirva com sorvete.
Fonte: Rochedo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.