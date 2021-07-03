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Com caramelo

Torta de banana de frigideira é receita fácil para o lanche

Sugestão de doce é super prática, precisa apenas de uma panela para ser feita e rende uma bela companhia para o seu café!

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

03 jul 2021 às 02:00
Torta de banana caramelada de frigideira
Torta de banana caramelada de frigideira: pronta em 40 minutos Crédito: Rochedo/Divulgação
Quem tem fome e pressa não resiste a uma receitinha prática de frigideira. Já mostramos lasanhapizzabolo de chocolate e agora vai aqui uma dica de torta de banana caramelada, que não precisa de forno e fica ótima para compor o lanche. O preparo rende oito porções! Veja como é fácil de fazer: 

TORTA DE BANANA CARAMELADA DE FRIGIDEIRA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:  
  • Massa:
  • 3 xícaras de chá de farinha de amêndoas
  • ¾ xícara de chá de tapioca
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 3 ovos
  • ¾ xícara de chá de iogurte
  • 2 colheres (chá) de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Caramelo:
  • Canela em pó
  • 1 e ½ xícara de chá de açúcar para fazer o caramelo
  • De 2 a 3 bananas 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata os ingredientes da massa no liquidificador.
  2. Em uma frigideira funda e antiaderente, coloque o açúcar para fazer o caramelo e, assim que derreter, forre com as bananas cortadas no sentido longitudinal. 
  3. Acrescente a massa por cima da camada de bananas e tampe para que cozinhe lentamente, em fogo baixo.
  4. Assim que a massa crescer, seu meio estiver macio e cozido e as bordas douradas, desligue o fogo.
  5. Inverta a torta em um prato raso, polvilhe canela em pó, espere amornar e sirva com sorvete.
Fonte: Rochedo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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