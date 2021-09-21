Saiba como preparar uma deliciosa farofa de banana e ovos

Você sabia que no dia 22 de setembro é comemorado o Dia da Banana? A fruta, que é uma das mais conhecidas e consumidas no mundo, nunca esteve limitada a receitas de doces e sobremesas. Sua versatilidade é comprovada na culinária de diversos países, como o Brasil, e no Espírito Santo há quem diga que os capixabas colocam banana em tudo que é prato salgado: do feijão tropeiro ao hambúrguer.
A farofa de banana e ovos, que você aprende abaixo como fazer, é uma prova de que o toque adocicado da fruta pode engradecer um acompanhamento que, por si só, é irresistível. Veja como o preparo é simples:
FAROFA DE BANANA E OVOS
INGREDIENTES:
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 2 colheres (sopa) de cebola picadinha
- 1 colher (sopa) de alho picadinho
- 3 bananas nanicas picadas sem casca
- 200g de farinha de mandioca
- 3 colheres (café) de fondor
- 1 colher (sopa) de salsinha picadinha
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 9 ovos
- 2 colheres (café) de sal
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, frite no azeite com 1 colher (sopa) de manteiga a cebola, até que fique transparente, e o alho.
- Adicione em seguida a banana picada e refogue por alguns segundos.
- Junte a farinha de mandioca e mexa até que fique tudo bem misturado e crocante.
- Acrescente a salsinha e apague o fogo. Reserve.
- Em outra panela, derreta o restante da manteiga e coloque os ovos já quebrados.
- Deixe que fritem levemente e vá mexendo de forma suave.
- Acrescente o sal, o fondor e a farofa. Sirva quente.
Fonte: Água Doce.