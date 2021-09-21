Bem temperada

Saiba como preparar uma deliciosa farofa de banana e ovos

Aproveite para comemorar o Dia da Banana, 22 de setembro, servindo um acompanhamento feito com a fruta mais consumida no Brasil

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Farofa de banana
A farofa de banana com ovos é finalizada com salsa bem picadinha Crédito: Bruno Marconato
Você sabia que no dia 22 de setembro é comemorado o Dia da Banana? A fruta, que é uma das mais conhecidas e consumidas no mundo, nunca esteve limitada a receitas de doces e sobremesas. Sua versatilidade é comprovada na culinária de diversos países, como o Brasil, e no Espírito Santo há quem diga que os capixabas colocam banana em tudo que é prato salgado: do feijão tropeiro ao hambúrguer.
A farofa de banana e ovos, que você aprende abaixo como fazer, é uma prova de que o toque adocicado da fruta pode engradecer um acompanhamento que, por si só, é irresistível. Veja como o preparo é simples:

FAROFA DE BANANA E OVOS

INGREDIENTES: 
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • 2 colheres (sopa) de cebola picadinha
  • 1 colher (sopa) de alho picadinho
  • 3 bananas nanicas picadas sem casca
  • 200g de farinha de mandioca
  • 3 colheres (café) de fondor
  • 1 colher (sopa) de salsinha picadinha
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • 9 ovos
  • 2 colheres (café) de sal
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma frigideira, frite no azeite com 1 colher (sopa) de manteiga a cebola, até que fique transparente, e o alho.  
  2. Adicione em seguida a banana picada e refogue por alguns segundos. 
  3. Junte a farinha de mandioca e mexa até que fique tudo bem misturado e crocante. 
  4. Acrescente a salsinha e apague o fogo. Reserve. 
  5. Em outra panela, derreta o restante da manteiga e coloque os ovos já quebrados. 
  6. Deixe que fritem levemente e vá mexendo de forma suave. 
  7. Acrescente o sal, o fondor e a farofa. Sirva quente.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

