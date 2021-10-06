Anchieta vai premiar casas decoradas para o Natal

Decoração de Natal Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Anchieta , no Sul do Espírito Santo , vai promover um concurso de decoração natalina para fachadas de casas para o Natal 2021 no município. Os prêmios totalizam R$ 10 mil e, entre os quesitos, serão avaliados a criatividade e a iluminação. As inscrições começam no próximo dia 10 e terminam no dia 16 de novembro.

Para participar do concurso, o morador pode se inscrever por e-mail ou presencialmente. Por e-mail, é só enviar a ficha de inscrição que está no site da prefeitura com a documentação exigida no edital para: [email protected]

Quem for se inscrever presencialmente, pode entregar a ficha de inscrição e a documentação diretamente na Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, que fica no Centro Administrativo I Edival José Petri, Rodovia do Sol, 1.620, km 21,5, Vila Residencial Samarco, das 9h às 16h.

Segundo os organizadores, podem participar residências localizadas na sede, no litoral e no interior do município. Serão escolhidos quatro ganhadores por uma equipe de jurados que irá avaliar as residências inscritas no concurso.