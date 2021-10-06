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R$ 10 mil em prêmios

Anchieta vai premiar casas decoradas para o Natal

No total, serão R$ 10 mil distribuídos entre os ganhadores. As inscrições para o concurso começam no próximo dia 10 e terminam no dia 16 de novembro

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:47

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 out 2021 às 11:47
Decoração de Natal
Decoração de Natal Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, vai promover um concurso de decoração natalina para fachadas de casas para o Natal 2021 no município. Os prêmios totalizam R$ 10 mil e, entre os quesitos, serão avaliados a criatividade e a iluminação. As inscrições começam no próximo dia 10 e terminam no dia 16 de novembro.
Para participar do concurso, o morador pode se inscrever por e-mail ou presencialmente. Por e-mail, é só enviar a ficha de inscrição que está no site da prefeitura com a documentação exigida no edital para: [email protected].
Quem for se inscrever presencialmente, pode entregar a ficha de inscrição e a documentação diretamente na Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, que fica no Centro Administrativo I Edival José Petri, Rodovia do Sol, 1.620, km 21,5, Vila Residencial Samarco, das 9h às 16h.
Segundo os organizadores, podem participar residências localizadas na sede, no litoral e no interior do município. Serão escolhidos quatro ganhadores por uma equipe de jurados que irá avaliar as residências inscritas no concurso.
Os prêmios para os quatro primeiros classificados - com as maiores notas no geral - serão de R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. O resultado será divulgado no dia 17 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.

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