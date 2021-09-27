Curso on-line e gratuito vai ajudar empreendedor do ES a vender mais no Natal

Ciclo de qualificação on-line para empreendedores Crédito: Pixabay

O Natal é um ótimo momento para empreendedores do Espírito Santo aumentarem as vendas no final do ano. E para dar uma impulsionada nos micro e pequenos negócios, o Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha realiza um ciclo de capacitação on-line com os temas Marketing Digital e Organização de Finanças.

A programação será dividida em dois módulos, com quatro dias de atividades cada. O evento, que acontece sempre às 19 horas, conta com a parceria do Agenda Mulher da Vice-Governadoria do Estado, da Agência Desenvolvimento do Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Escola de Governo do Estado do Espírito Santo (Esesp).

O primeiro módulo, que começa nesta segunda-feira (27), vai abordar o tema Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades da rede social e como aproveitar as ações para melhorar o alcance. As apresentações seguem até quinta-feira (30). Os encontros terão como moderadora a publicitária especialista em Marketing Digital, Luciana Stabile Janini.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ifes , campus Vila Velha ou direto pelo Forms . A capacitação é on-line, gratuita e terá certificação pelo Ifes.

A coordenadora do Núcleo Incubador do Ifes, campus Vila Velha, Marcela Paes, explica que o objetivo da ação é auxiliar na organização e sustentabilidade dos pequenos negócios, capacitando empreendedores em relação ao gerenciamento financeiro, marketing, venda e divulgação dos produtos pelas redes sociais. Estes temas, segundo ela, são os que mais geram dúvidas na hora de gerenciar o negócio.

“Por isso, eles foram os escolhidos para contribuir com o estímulo das vendas de fim de ano. Além da contribuição de cunho econômica, esta ação visa empoderar mulheres e demais empreendedores neste momento de crise”, afirma.

COMO PARTICIPAR

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário

O evento vai ser transmitido pelo YouTube.

PROGRAMAÇÃO

MÓDULO 1: Marketing Digital

Moderadora: Luciana Stabile Janini. Área de atuação: Publicitária especialista em Marketing Digital.

Quando: 27 a 30 de setembro.

Hora: 19 horas.

Programação:

Dia 27/09: Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades do Instagram e como aproveitar as ações para melhorar o alcance.

Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades do Instagram e como aproveitar as ações para melhorar o alcance. Dia 28/09: Como planejar conteúdo no Instagram: estratégia para criar postagens que atinge o público certo.

Como planejar conteúdo no Instagram: estratégia para criar postagens que atinge o público certo. Dia 29/09: Hora do Empreendedor: Marketing digital.

Hora do Empreendedor: Marketing digital. Dia 30/09: Destrave nos Stories: dicas para perder a timidez e gerar conteúdo diário no formato mais visto pelos usuários.

MÓDULO 2: Gestão financeira do seu negócio

Moderadora: Lorena Soares. Área de Atuação: Administração Financeira.

Quando: 18 a 21 de outubro.

Hora: 19 horas.

Onde: no : no Youtube