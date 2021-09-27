Curso on-line e gratuito vai ajudar empreendedor do ES a vender mais no Natal

O Natal é um ótimo momento para empreendedores do Espírito Santo aumentarem as vendas no final do ano. E para dar uma impulsionada nos micro e pequenos negócios, o Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha realiza um ciclo de capacitação on-line com os temas Marketing Digital e Organização de Finanças.
A programação será dividida em dois módulos, com quatro dias de atividades cada. O evento, que acontece sempre às 19 horas, conta com a parceria do Agenda Mulher da Vice-Governadoria do Estado, da Agência Desenvolvimento do Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Escola de Governo do Estado do Espírito Santo (Esesp).
O primeiro módulo, que começa nesta segunda-feira (27), vai abordar o tema Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades da rede social e como aproveitar as ações para melhorar o alcance. As apresentações seguem até quinta-feira (30). Os encontros terão como moderadora a publicitária especialista em Marketing Digital, Luciana Stabile Janini.
As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ifes, campus Vila Velha ou direto pelo Forms. A capacitação é on-line, gratuita e terá certificação pelo Ifes.
A coordenadora do Núcleo Incubador do Ifes, campus Vila Velha, Marcela Paes, explica que o objetivo da ação é auxiliar na organização e sustentabilidade dos pequenos negócios, capacitando empreendedores em relação ao gerenciamento financeiro, marketing, venda e divulgação dos produtos pelas redes sociais. Estes temas, segundo ela, são os que mais geram dúvidas na hora de gerenciar o negócio.
“Por isso, eles foram os escolhidos para contribuir com o estímulo das vendas de fim de ano. Além da contribuição de cunho econômica, esta ação visa empoderar mulheres e demais empreendedores neste momento de crise”, afirma.
COMO PARTICIPAR
As inscrições podem ser feitas por meio do formulário.
O evento vai ser transmitido pelo YouTube.
PROGRAMAÇÃO
MÓDULO 1: Marketing Digital
Moderadora: Luciana Stabile Janini. Área de atuação: Publicitária especialista em Marketing Digital.
Quando: 27 a 30 de setembro.
Hora: 19 horas.
Onde: no YouTube.
- Programação:
- Dia 27/09: Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades do Instagram e como aproveitar as ações para melhorar o alcance.
- Dia 28/09: Como planejar conteúdo no Instagram: estratégia para criar postagens que atinge o público certo.
- Dia 29/09: Hora do Empreendedor: Marketing digital.
- Dia 30/09: Destrave nos Stories: dicas para perder a timidez e gerar conteúdo diário no formato mais visto pelos usuários.
MÓDULO 2: Gestão financeira do seu negócio
Moderadora: Lorena Soares. Área de Atuação: Administração Financeira.
Quando: 18 a 21 de outubro.
Hora: 19 horas.
Onde: no Youtube.
- Programação:
- Dia 18/10: Como colocar preço no meu produto ou serviço: técnica de como colocar preço no seu produto ou serviço de acordo com os custos e metas do seu negócio.
- Dia 19/10: Como organizar as finanças e separar o orçamento doméstico do empresarial: tenha melhores resultados separando o seu dinheiro pessoal do dinheiro do seu negócio.
- Dia 20/10: Hora do Empreendedor: Como organizar seu dinheiro?
- Dia 21/10: Fluxo de Caixa: como conseguir planejar custos e receitas ao longo do ano.