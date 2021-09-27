Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ciclo de lives

Curso on-line e gratuito vai ajudar empreendedor do ES a vender mais no Natal

Treinamento será realizado em dois módulos; programação começa nesta segunda-feira (27), às 19 horas, com dicas para gerenciar o Instagram
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2021 às 11:45

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:45

Curso de qualificação on-line
Ciclo de qualificação on-line para empreendedores Crédito: Pixabay
O Natal é um ótimo momento para empreendedores do Espírito Santo aumentarem as vendas no final do ano. E para dar uma impulsionada nos micro e pequenos negócios, o Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha realiza um ciclo de capacitação on-line com os temas Marketing Digital e Organização de Finanças.
A programação será dividida em dois módulos, com quatro dias de atividades cada. O evento, que acontece sempre às 19 horas, conta com a parceria do Agenda Mulher da Vice-Governadoria do Estado, da Agência Desenvolvimento do Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e da Escola de Governo do Estado do Espírito Santo (Esesp).
O primeiro módulo, que começa nesta segunda-feira (27), vai abordar o tema Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades da rede social e como aproveitar as ações para melhorar o alcance. As apresentações seguem até quinta-feira (30). Os encontros terão como moderadora a publicitária especialista em Marketing Digital, Luciana Stabile Janini.
As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ifes, campus Vila Velha ou direto pelo Forms. A capacitação é on-line, gratuita e terá certificação pelo Ifes.
A coordenadora do Núcleo Incubador do Ifes, campus Vila Velha, Marcela Paes, explica que o objetivo da ação é auxiliar na organização e sustentabilidade dos pequenos negócios, capacitando empreendedores em relação ao gerenciamento financeiro, marketing, venda e divulgação dos produtos pelas redes sociais. Estes temas, segundo ela, são os que mais geram dúvidas na hora de gerenciar o negócio.

Veja Também

Reveja a aula com dicas de empreendedorismo transmitida pelo "Todas Elas"

Mulheres capixabas impulsionam o empreendedorismo feminino

“Por isso, eles foram os escolhidos para contribuir com o estímulo das vendas de fim de ano. Além da contribuição de cunho econômica, esta ação visa empoderar mulheres e demais empreendedores neste momento de crise”, afirma.

COMO PARTICIPAR

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário
O evento vai ser transmitido pelo YouTube. 

PROGRAMAÇÃO

MÓDULO 1: Marketing Digital

Moderadora: Luciana Stabile Janini. Área de atuação: Publicitária especialista em Marketing Digital.
Quando: 27 a 30 de setembro.
Hora: 19 horas.
Onde: no YouTube.
  • Programação:
  • Dia 27/09: Desvendando o Instagram: as principais funcionalidades do Instagram e como aproveitar as ações para melhorar o alcance. 
  • Dia 28/09: Como planejar conteúdo no Instagram: estratégia para criar postagens que atinge o público certo.
  • Dia 29/09: Hora do Empreendedor: Marketing digital.
  • Dia 30/09: Destrave nos Stories: dicas para perder a timidez e gerar conteúdo diário no formato mais visto pelos usuários. 

MÓDULO 2: Gestão financeira do seu negócio

Moderadora: Lorena Soares. Área de Atuação: Administração Financeira. 
Quando: 18 a 21 de outubro.
Hora: 19 horas.
Onde: no Youtube.
  • Programação: 
  • Dia 18/10: Como colocar preço no meu produto ou serviço: técnica de como colocar preço no seu produto ou serviço de acordo com os custos e metas do seu negócio.
  • Dia 19/10: Como organizar as finanças e separar o orçamento doméstico do empresarial: tenha melhores resultados separando o seu dinheiro pessoal do dinheiro do seu negócio.
  • Dia 20/10: Hora do Empreendedor: Como organizar seu dinheiro?
  • Dia 21/10: Fluxo de Caixa: como conseguir planejar custos e receitas ao longo do ano.

Veja Também

Pandemia quase dobra busca por microcrédito para salvar negócios no ES

7 influencers capixabas que inspiram outras mulheres na área de negócios

Vitória fica em 4º lugar em ranking das melhores cidades para empreender

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

IFES Vila Velha Qualificação Profissional Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados