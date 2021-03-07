Pandemia quase dobra busca por microcrédito para salvar negócios no ES

Heyd Tex, dono do Heyd Camarim junto com sua equipe Crédito: Fernando Madeira

O microcrédito virou uma alternativa para quem quer investir ou impulsionar o próprio negócio. Em meio à pandemia do novo coronavírus , a procura pelo financiamento quase dobrou no último ano. Em 2020, 13.460 empreendedores do Espírito Santo tiveram acesso aos recursos, enquanto que, em 2019, foram 7.246 atendimentos. Os empresários tiveram liberados um total de R$ 109,4 milhões e R$ 70,4 milhões, respectivamente.

Os dados são da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). O Programa Nossocrédito do governo do Estado é destinado a trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas, que precisam pegar um empréstimo de até R$ 20 mil, com juros bem mais baixos do que os praticados pelo mercado, podendo chegar a 1,5% ao mês.

De acordo com dados da Aderes, no ano passado, o mês de maio foi o que registrou o maior volume de negociações, beneficiando 2.644 empreendedores (com crédito total de R$ 7,6 milhões), seguido por junho, com 2.633 (R$ 6,3 milhões), e julho, 2.249 (R$ 7,3 milhões). Só para se ter uma ideia, nos mesmos meses de 2019, foram atendidas 854, 660 e 709 pessoas, respectivamente.

As atividades com o maior volume de créditos negociados foram o comércio de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados; o serviços de cabeleireiro, manicure, pedicure, tingimento e outros relacionados; o comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; fabricação de produtos alimentícios; e a confecção de artigos do vestuário.

Ainda fazem parte desta lista atividades relacionadas ao transporte; tarefas jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial; comércio de produtos agrícolas, animais vivos; restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação; atividades relacionadas à informática e ao comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos.

Do total, 56% dos recursos foram solicitados por mulheres e 44% por homens. Ainda com dados da Aderes, 63% dos empreendedores pediram crédito na linha emergencial, 23% na modalidade juro zero e 14% na tradicional. Veja abaixo os detalhes de cada modalidade.

R$ 20 mil É o valor máximo que empreendedor pode obter de crédito

E a procura ainda tem sido alta nos dois primeiros meses de 2021. De acordo com a agência, 467 empresários conseguiram um recurso total de R$ 4,7 milhões.

Ao todo, são três linhas do Programa Nossocrédito. Duas delas disponibilizam recursos de R$ 200 a R$ 20 mil com juros que variam de 0,65% a 1,5% ao mês, conforme o prazo de pagamento escolhido. A terceira modalidade dá crédito entre R$ 50 e R$ 5 mil e o empreendedor não paga juros.

Para ter acesso aos recursos do programa, é necessário ter um avalista com comprovação de renda, com exceção da linha Juro Zero; não ter restrições no SPC e Serasa; ter seis meses de experiência na área de atuação; morar no mesmo endereço há pelo menos dois anos e ter referências pessoais.

Quem aproveitou as facilidades do programa para investir foi o empreendedor Heyd Tex. Na pandemia, ele teve acesso ao crédito para abrir seu empreendimento que conta com três negócios: Heyd Camarim (salão de beleza), Heyd Produções (voltado para eventos) e Heyd Aluguel de Fantasias. Apesar de ter mais de uma década de experiência com salões, a atividade foi deixada de lado, em 2019, para se dedicar ao ramo de eventos.

“Na época, esta já era a minha principal fonte de renda. Então, veio à pandemia que nos mostrou que não adianta ter planos. Sem salão e sem eventos, passei a divulgar meu trabalho no grupo do condomínio. Com o tempo, percebi que precisava de mais espaço para o salão e de um local para expor as fantasias. Foi quando eu soube do microcrédito. Usei o dinheiro para construir todo o espaço, que está em funcionamento desde outubro. Chega um momento em que precisamos dar um salto para que a crise não nos atropele”, comenta.

O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, ressalta que os recursos do programa devem ser utilizados para investimento no próprio negócio e não para o pagamento de dívidas. O primeiro passo para ter sucesso como empreendedor, segundo ele, é estudar o mercado, conhecer os fornecedores, entre outras orientações.

“O ano de 2020 foi atípico e, por isso, precisamos remodelar o programa. Foram quase R$ 110 milhões em recursos que salvaram a vida de muita gente. É importante que o empreendedor entenda que o recurso do crédito deve ser aplicado no processo produtivo e que é muito importante separar as contas pessoais e do empreendimento. Ao todo, temos 100 agentes de crédito espalhados pelo Espírito Santo. Para ter acesso, basta o interessado procurar uma agência de Nossocrédito no município onde mora”, destaca.

DESEMPENHOS DOS MUNICÍPIOS

As cidades, que acabam sendo quem recebe os empreendedores para dar entrada ao empréstimo, tem sentindo a aceleração nos pedidos de crédito também neste ano.

Em Viana , que ocupa a 19ª posição do ranking estadual, as solicitações em janeiro e fevereiro aprovadas somam R$ 273 mil, maior que o ano passado, quando a cidade fechou em R$ 240 mil liberados no mesmo período, mais do que o dobro de 2019, que concretizou R$ 108 mil em concesções.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Viana, Cesar Albenes de Mendonça, os números refletem o otimismo dos empreendedores na recuperação da economia.

“O interessante é que temos batido o recorde em relação aos anos anteriores". Segundo o secretário, os setores que mais procuram os recursos são o de vestuário, vendas de alimentos, cosméticos, salão de beleza, barbearia, oficinas e construção civil.

“Uma outra situação que percebemos é que, apesar da crise, os empreendedores estão preocupados em formalizar e expandir seus negócios. Vamos fazer este ano um trabalho diretamente nos bairros, para facilitar o acesso a esses recursos e criar condições para o desenvolvimento local”, aponta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, ressalta que a demanda por crédito no município também é grande. Para atender aos interessados, a administração municipal vai estruturar atendimentos nas cinco regiões da cidade.

“Há uma grande demanda em todas as regiões. Vamos trabalhar cada uma delas para desenvolver e estruturar todo esse potencial. A nossa meta é colocar R$ 8 milhões na base de economia, por meio do Nossocrédito e do agronegócio”, sustenta.

Em Cariacica, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Armando Garcia Gouvêa, afirma que das 2.100 solicitações de crédito, em 2020, 472 conseguiram ter acesso ao programa. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram realizadas 58 operações, totalizando R$ 370 mil.

“A partir de 15 de março, faremos também atendimentos em todo o município. A nossa ideia é fazer visitas por meio de uma unidade móvel em, pelo menos, três bairros por semana. Neste trabalho, vamos apresentar as opções de linha de crédito, incentivar a formalização das pessoas e orientar sobre outros serviços”, ressalta.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Comércio de produtos alimentícios, bebidas e/ou produtos de higiene



Comércio de tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçados

Serviços de cabeleireiro, manicure, pedicure, tingimento e outros relacionados

Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Fabricação de produtos alimentícios

Confecção de artigos do vestuário

Atividades relacionadas ao transporte

Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial

Comércio de produtos agrícolas, animais vivos

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação

Atividades relacionadas a informática

Comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos

SAIBA MAIS SOBRE AS LINHAS DE CRÉDITO

Linha Nossocrédito Tradicional

Valores de empréstimo: De R$ 200 a R$ 20 mil

Taxa de juros:

1 a 12 meses: 1,1% ao mês



13 a 24 meses: 1,5% ao mês



Prazo para pagamento:

Capital de giro: em até 24 parcelas



Investimento fixo: em até 30 parcelas



Linha Nossocrédito - Emergencial Coronavírus

Valores de empréstimo: De R$ 200 a R$ 20 mil

Taxa de juros:

1 a 12 meses: 0,65% ao mês



13 a 24 meses: 0,80% ao mês



25 a 36 meses: 0,95% ao mês



Prazo para pagamento:

Carência: até seis meses



Prazo: até 36 meses, incluindo o período de carência



Linha Nossocrédito - Emergencial Covid-19 (Juro Zero)

Valores de empréstimo: de R$ 50 a R$ 5 mil

Taxa de juros:

Isento

Prazo para pagamento:

Carência: até 6 meses



Prazo: até 30 meses, incluindo o período de carência



O QUE É PRECISO PARA O CRÉDITO

Avalista com comprovação de renda. Sendo que na linha Juro Zero é dispensado o avalista.

Não ter restrições no SPC e Serasa

Ter seis meses de experiência na área de atuação ou ter participado de curso de qualificação

Morar no mesmo endereço há pelo menos dois anos

Ter referências pessoais

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