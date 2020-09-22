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Empreendedorismo transformou Pedra Azul num ícone do turismo capixaba

Nem a pandemia, tão prejudicial à economia, freou o ânimo dos empresários que continuam apostando no crescimento do turismo nessa bela região

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 set 2020 às 05:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Pedra Azul
Pedra Azul: região das montanhas oferece boas opções de restaurantes, pousadas e lazer Crédito: Marcelo Prest
Quem aproveitou o feriadão da Semana da Pátria para curtir o friozinho de Pedra Azul, ou mesmo subiu a serra para passar um dia e degustar as delícias oferecidas na região, pôde observar o grande sucesso desse lugar especial. Não reluto em afirmar: para quem busca tranquilidade, lazer e clima de montanha, é a região do país mais bem aquinhoada pela natureza.
Pedra Azul, assim denominada em razão do imponente maciço rochoso que domina a paisagem local, está situada a 1.170 metros acima do nível do mar e oferece um clima considerado pela ONU como o terceiro melhor do mundo.
Tenho acompanhado há décadas a evolução do turismo em Pedra Azul. A grande arrancada, todavia, se deu há pouco mais de dez anos, quando pequenos empreendedores tiveram a percepção de que o lugar é realmente muito especial – e apostaram no potencial turístico da região.

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Com o olhar de quem atuou muitos anos no setor do turismo, vejo duas principais razões para tamanho sucesso: a primeira, por óbvio, a singular beleza da região; a segunda, esses empreendedores terem percebido que seria necessário, como atração complementar, um diferencial na prestação dos serviços turísticos. Ou seja, serviços compatíveis com o belíssimo cenário da região.
E assim, nesse pequeno espaço de tempo, desenvolveu-se uma cultura dos bons serviços, de estabelecimentos onde predominam o charme, o bom gosto e um atendimento atencioso.

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Pedra Azul oferece dezenas de hotéis e pousadas, restaurantes para todos os gostos (mais de 20, vários com alta culinária e ambientes bem decorados), pizzarias, delicatessens, cervejarias, cafeterias, chocolaterias, lojas de decoração, de produtos regionais, além do ecoturismo e atividades esportivas.
E com uma particularidade: as principais atrações turísticas e estabelecimentos comerciais não estão concentrados numa rua ou ponto principal, exceto o charmoso Quadrado São Paulinho, no final da Rota do Lagarto. E a necessidade do deslocamento de carro parece até agradar aos visitantes, provavelmente devido às belíssimas paisagens da região.

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Nos quatro dias do recente feriadão, a procura por Pedra Azul explodiu a tal ponto que os restaurantes tiveram dificuldade para atender aos visitantes – muitos de outros Estados. Nem a pandemia, tão prejudicial à economia, freou o ânimo dos empresários que continuam apostando no crescimento do turismo nessa bela região.
Que seja creditado a esses pequenos/grandes empreendedores o mérito de terem transformado Pedra Azul neste ícone do turismo capixaba.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

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