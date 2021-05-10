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Ciclo de lives

Reveja a aula com dicas de empreendedorismo transmitida pelo "Todas Elas"

Programação começou nesta segunda-feira (10) com aula inaugural sobre precificação de produtos. Ciclo ainda terá mais três lives nesta semana. Veja a programação

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 mai 2021 às 18:42
Mulher no computador. Curso
Aula de empreendedorismo para as mulheres Crédito: Freepik.com
Projeto Todas Elas
“Como precificar meu produto” foi o tema da live desta segunda-feira (10) destinada às mães empreendedoras que querem identificar corretamente seus custos, entender o mercado e os consumidores. Este foi o primeiro encontro das oficinas gratuitas oferecidas pelo Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher. As aulas são transmitidas na página do Todas Elas, de A Gazeta.
A primeira live foi conduzida pela administradora Lorena Soares, a partir das 19 horas. A abertura do evento foi feita pela vice-governadora Jaqueline Moraes. Ainda na início da programação, a aula teve participação de duas convidadas: a editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva , e a diretora de Ensino do Ifes - Campus Vila Velha, Fernanda Becalli. Assista abaixo:
A programação tem como público alvo do projeto são as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos. A capacitação é gratuita.
As transmissões são sempre ao vivo pelo canal do Ifes - Campus Vila Velha no YouTube e no site do Todas Elas. O evento contará ainda com mais três dias de programação nesta semana. Veja abaixo:

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Tema 01: “Como precificar meu produto”

  • Objetivo: Ajudar a identificar corretamente seus custos, entender o mercado e consumidor.
  • Facilitador: Lorena Soares
  • Carga horária: 1,5h
  • Data: Segunda-feira (10/05)

Tema 02: “Como fotografar meu produto com celular”

  • Objetivo: Indicar estratégias para fotografar seu produto com os materiais que tem em casa.
  • Facilitador: Milena Souza
  • Carga Horária: 1,5h
  • Data: Terça-feira (11/05)

Tema 03: “Como organizar a rotina da mãe empreendedora”

  • Objetivo: Orientações sobre organização e planejamento para ser mais produtiva.
  • Facilitador: Lorena Knupp
  • Carga Horária: 1,5h
  • Data: Quarta-feira (12/05)

Tema 04: “Consultoria de imagem”

  • Objetivo: Ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
  • Facilitador: Mônica Paes
  • Carga Horária: 1,5h
  • Data: Quinta-feira (13/05)

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