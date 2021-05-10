Reveja a aula com dicas de empreendedorismo transmitida pelo "Todas Elas"

“Como precificar meu produto” foi o tema da live desta segunda-feira (10) destinada às mães empreendedoras que querem identificar corretamente seus custos, entender o mercado e os consumidores. Este foi o primeiro encontro das oficinas gratuitas oferecidas pelo Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher. As aulas são transmitidas na página do Todas Elas, de A Gazeta.
A primeira live foi conduzida pela administradora Lorena Soares, a partir das 19 horas. A abertura do evento foi feita pela vice-governadora Jaqueline Moraes. Ainda na início da programação, a aula teve participação de duas convidadas: a editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva , e a diretora de Ensino do Ifes - Campus Vila Velha, Fernanda Becalli. Assista abaixo:
A programação tem como público alvo do projeto são as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos. A capacitação é gratuita.
As transmissões são sempre ao vivo pelo canal do Ifes - Campus Vila Velha no YouTube e no site do Todas Elas. O evento contará ainda com mais três dias de programação nesta semana. Veja abaixo:
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Tema 01: “Como precificar meu produto”
- Objetivo: Ajudar a identificar corretamente seus custos, entender o mercado e consumidor.
- Facilitador: Lorena Soares
- Carga horária: 1,5h
- Data: Segunda-feira (10/05)
Tema 02: “Como fotografar meu produto com celular”
- Objetivo: Indicar estratégias para fotografar seu produto com os materiais que tem em casa.
- Facilitador: Milena Souza
- Carga Horária: 1,5h
- Data: Terça-feira (11/05)
Tema 03: “Como organizar a rotina da mãe empreendedora”
- Objetivo: Orientações sobre organização e planejamento para ser mais produtiva.
- Facilitador: Lorena Knupp
- Carga Horária: 1,5h
- Data: Quarta-feira (12/05)
Tema 04: “Consultoria de imagem”
- Objetivo: Ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
- Facilitador: Mônica Paes
- Carga Horária: 1,5h
- Data: Quinta-feira (13/05)