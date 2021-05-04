Assista aqui aulas grátis de empreendedorismo para as mães

Ao todo, foram quatro encontros on-line transmitidos ao vivo de 10 a 13 de maio de 2021. De acordo com os organizadores, o público alvo do projeto foram as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos.

O primeiro encontro abordou o tema "precificação dos produtos", com facilitadora Lorena Soares. O segundo encontro contou com o assunto a "organização da rotina", com Lorena Knupp. A programação contou ainda com "fotografia com celular", com a palestrante Milena Souza, no dia 12, e "consultoria de imagem", encerrando o evento, com Mônica Paes.