Assista aqui aulas grátis de empreendedorismo para as mães

Auxiliar na organização e na sustentabilidade dos pequenos negócios capacitando empreendedoras sobre a divulgação, captação de clientes, atendimento, precificação dos produtos e identificação dos custos. Estes foram os temas principais do curso oferecido pelo Núcleo Incubador do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher, do governo do Estado. Reveja as aulas transmitidas na página do Todas Elas, de A Gazeta.
Ao todo, foram quatro encontros on-line transmitidos ao vivo de 10 a 13 de maio de 2021. De acordo com os organizadores, o público alvo do projeto foram as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos.
O primeiro encontro abordou o tema "precificação dos produtos", com facilitadora Lorena Soares. O segundo encontro contou com o assunto a "organização da rotina", com Lorena Knupp. A programação contou ainda com "fotografia com celular", com a palestrante Milena Souza, no dia 12, e "consultoria de imagem", encerrando o evento, com Mônica Paes.
REVEJA AS AULAS
Tema 01: “Como precificar meu produto”
- Objetivo: ajudar a identificar corretamente seus custos, entender o mercado e consumidor.
- Facilitador: Lorena Soares
Tema 02: “Como fotografar meu produto com celular”
- Objetivo: indicar estratégias para fotografar seu produto com os materiais que tem em casa.
- Facilitador: Milena Souza
Tema 03: “Como organizar a rotina da mãe empreendedora”
- Objetivo: orientações sobre organização e planejamento para ser mais produtiva.
- Facilitador: Lorena Knupp
Tema 04: “Consultoria de imagem”
- Objetivo: ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
- Facilitador: Mônica Paes