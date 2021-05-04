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Ciclo de lives

Assista aqui aulas grátis de empreendedorismo para as mães

Reveja os quatro encontros que ajudam mulheres que investem no próprio negócio. Especialistas dão dicas de empoderamento feminino

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 15:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2021 às 15:26
Home office, modelo de trabalho foi adotado pela maior parte das empresas devido a pandemia
Lives serão realizadas a partir do dia 10 de maio  Crédito: Pixabay
Projeto Todas Elas
Auxiliar na organização e na sustentabilidade dos pequenos negócios capacitando empreendedoras sobre a divulgação, captação de clientes, atendimento, precificação dos produtos e identificação dos custos. Estes foram os temas principais do curso oferecido pelo Núcleo Incubador do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher, do governo do Estado. Reveja as aulas transmitidas na página do Todas Elas, de A Gazeta.
Ao todo, foram quatro encontros on-line transmitidos ao vivo de 10 a 13 de maio de 2021. De acordo com os organizadores, o público alvo do projeto foram as mães empreendedoras, que fazem vendas pela Internet enquanto cuidam dos filhos. 
O primeiro encontro abordou o tema "precificação dos produtos", com facilitadora Lorena Soares. O segundo encontro contou com o assunto a "organização da rotina", com Lorena Knupp. A programação contou ainda com "fotografia com celular", com a  palestrante Milena Souza, no dia 12, e "consultoria de imagem", encerrando o evento, com Mônica Paes.

REVEJA AS AULAS

Tema 01: “Como precificar meu produto”

  • Objetivo: ajudar a identificar corretamente seus custos, entender o mercado e consumidor.
  • Facilitador: Lorena Soares

Tema 02: “Como fotografar meu produto com celular”

  • Objetivo: indicar estratégias para fotografar seu produto com os materiais que tem em casa.
  • Facilitador: Milena Souza

Tema 03: “Como organizar a rotina da mãe empreendedora”

  • Objetivo: orientações sobre organização e planejamento para ser mais produtiva.
  • Facilitador: Lorena Knupp

Tema 04: “Consultoria de imagem”

  • Objetivo: ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
  • Facilitador: Mônica Paes

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