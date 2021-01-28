Vitória fica em 4° lugar em ranking das melhores cidades para empreender

Praia vista da praia de Camburi Crédito: Luciney Araújo

Vitória ficou em quarto lugar entre as cidades do país que reúnem as melhores condições para empreender no Brasil. A conclusão é do Índice de Cidades Empreendedoras , elaborado pela Endeavor em parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e divulgado nesta quinta-feira (28). A primeira posição ficou com São Paulo

O estudo avalia sete critérios (ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora) para descobrir quais são os locais mais propícios para o desenvolvimento de novos negócios. Foram analisadas as cem cidades mais populosas do país.

Florianópolis (SC) e Osasco (SP) aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente. A capital do Espírito Santo é o quarto e é seguida por Brasília (DF), São José dos Campos (SP), São Bernardo do Campo (SP), Jundiaí (SP), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

Vila Velha, Serra e

Cariacica também estão no ranking, porém nas posições 34, 43 e 57, respectivamente.

Nos quesitos Ambiente Regulatório e Capital Humano, Vitória teve uma pontuação alta e ficou em segundo lugar. O documento ressalta iniciativas do município e do governo do Estado para facilitar a abertura e o fechamento de empresas, além do fácil acesso dos empreendedores à informações sobre negócios.

"No caso de Vitória, é importante ressaltar algumas ações que refletem o esforço do município e do Estado no sentido da desburocratização. A primeira é a iniciativa municipal Alvará Mais Fácil, que é um grupo de ações de simplificação e desburocratização dos licenciamentos para quem quer investir na capital. Além disso, em 2018 foi lançado o Programa Estadual de Desburocratização do Ambiente de Negócios (Simplifica ES), com estabelecimento do Escritório do Empreendedor e o Portal Simplifica ES. Enquanto o Portal integra diversos órgãos municipais, estaduais e federais, o Escritório do Empreendedor, localizado em Vitória, é dedicado a orientar sobre cada etapa do processo de constituição, alteração e extinção de uma empresa", aponta o documento.



Porém, a cidade teve uma performance ruim em Cultura Empreendedora, terminando na 97ª posição (são 100 no total). Esse critério leva em consideração, entre outros itens, a satisfação em empreender, apoio familiar e probabilidade de abertura de negócios.