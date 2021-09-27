Comércio do ES espera abrir até 3 mil vagas temporárias até o Natal

Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Faltando pouco menos de três meses para o Natal , a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomercio-ES) estima que serão criados entre 2 a 3 mil empregos temporários no Estado para atender à demanda da temporada de compras. A expectativa é de um aumento de 5% de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento divulgado pela entidade.

Historicamente, a temporada de ofertas de vagas no comércio ocorria entre os meses de setembro e novembro. Mas, com as mudanças provocadas pela crise econômica e com a pandemia da Covid-19 , as empresas passaram a postergar as vagas até a primeira semana de dezembro.

O maior volume de contratações para o período será no segmento de vestuário, acessórios e calçados, além dos hiper e supermercados. A maioria das vagas abertas será para vendedores, atendentes, operadores de caixa e repositores de mercadorias. A expectativa é de que 20% dessas pessoas possam ser efetivadas posteriormente.

O Natal é considerada a melhor e mais esperada data comemorativa do ano para o comércio, sendo uma oportunidade para garantir as vendas. Neste ano, ela é ainda mais esperada, considerando as perdas sofridas pelos empresários do ramo com as restrições impostas pela pandemia em 2020.

Com a ampliação da vacinação e a redução de casos e mortes, as restrições diminuíram e o número de consumidores circulando em estabelecimentos comerciais aumentou.