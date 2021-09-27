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Emprego

Comércio do ES espera abrir até 3 mil vagas temporárias até o Natal

A expectativa é de que 20% dessas pessoas possam ser efetivadas. No ano passado, o setor foi fortemente impactado com restrições por conta da Covid-19

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2021 às 20:08
Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha
Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Faltando pouco menos de três meses para o Natal, a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomercio-ES) estima que serão  criados entre 2 a 3 mil empregos temporários no Estado para atender à demanda da temporada de compras. A expectativa é de um aumento de 5% de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento divulgado pela entidade.
Historicamente, a temporada de ofertas de vagas no comércio ocorria entre os meses de setembro e novembro. Mas, com as mudanças provocadas pela crise econômica e com a pandemia da Covid-19, as empresas passaram a postergar as vagas até a primeira semana de dezembro.
O maior volume de contratações para o período será no segmento de vestuário, acessórios e calçados, além dos hiper e supermercados. A maioria das vagas abertas será para vendedores, atendentes, operadores de caixa e repositores de mercadorias. A expectativa é de que 20% dessas pessoas possam ser efetivadas posteriormente.
O Natal é considerada a melhor e mais esperada data comemorativa do ano para o comércio, sendo uma oportunidade para garantir as vendas. Neste ano, ela é ainda mais esperada, considerando as perdas sofridas pelos empresários do ramo com as restrições impostas pela pandemia em 2020.
Com a ampliação da vacinação e a redução de casos e mortes, as restrições diminuíram e o número de consumidores circulando em estabelecimentos comerciais aumentou. 
Além do mês de dezembro, os dois primeiros meses do ano seguinte também são importantes para movimentar a cadeia do comércio de bens, serviços e turismo.

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