Com todas as cidades em risco baixo, comércio fica sem restrições no ES; veja regras

Bares e restaurantes abertos em todo o Estado Crédito: Vitor Jubini

O novo mapa foi divulgado na noite desta sexta-feira (10) e as regras começam a valer a partir da próxima segunda-feira (13) até 19 de setembro (domingo).



Apesar de não haver qualquer restrição de horário para o funcionamento das atividades econômicas como bares, restaurantes e lojas, ainda é preciso que os estabelecimentos cumpram uma série de medidas sanitárias, já que a pandemia não acabou. O exigência do uso de máscaras por trabalhadores e clientes, além de medidas de distanciamento e utilização de álcool em gel estão entre elas.

Mapa de Risco traz, pela primeira vez, todos os municípios com risco baixo Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

A mudança no mapa altera a dinâmica do comércio em três municípios: Itarana, Bom Jesus do Norte e Alegre, onde os bares funcionam com redução de horário até o fim desta semana. Mas a partir de segunda-feira, elas passam a integrar o grupo dos municípios com risco baixo para a Covid-19 e as atividades comerciais não vão ter mais restrições.

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RISCO BAIXO - 78 cidades

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Comércio

Não há restrição de dia ou horário para o comércio;

Permissão de 1 cliente por 10 m²;

Funcionamento de galerias e centros comerciais com 50% da ocupação (1 pessoa por 14 m²);

Estabelecimentos ainda têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.

Shopping centers

Limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m² da área do shopping, considerando lojas, praças e circulações de uso coletivo, respeitando, ainda, a proporção de um cliente por cada 10m² no interior de cada loja.

Cinema, teatro, circos e similares

Limite máximo de 1 pessoa a cada 10m² de área do local.

Bares e restaurantes

Não há limitação de horário;

Respeitar o limite de um cliente por 5 m²;

Afastar as cadeiras de maneira a manter o afastamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.



Boates

Funcionamento segue proibido.

Academias

Atividades aeróbicas devem respeitar o limite de 1 aparelho/usuário a cada 12m² de área de salão, garantindo espaçamento mínimo de 4m entre os aparelhos/usuários;

Atividades não aeróbicas com aparelhos fixos devem respeitar o limite de 1 aparelho/usuário a cada 10m² de área de salão, garantindo espaçamento mínimo de 3m entre aparelhos/usuários.

Atividades não aeróbicas em aulas coletivas devem respeitar o limite de 1 pessoa a cada 8m² de área de salão, incluso o professor, garantindo espaçamento mínimo de 2,5m entre as pessoas.



Indústrias

As indústrias são consideradas essenciais e têm horário de funcionamento livre.

Salões de beleza

Os salões de beleza, assim como demais serviços, têm horário de funcionamento livre.

Eventos sociais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações em cerimoniais, clubes e equivalentes