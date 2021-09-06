Internado com Covid, ex-prefeito João Coser é transferido para a UTI
O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), que testou positivo para Covid-19 na semana passada, será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para dar continuidade ao tratamento. Segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (6), Coser vai fazer uso de um cateter nasal, uma espécie de tubo com oxigênio para ajudá-lo a respirar.
Em nota divulgada por meio das redes sociais, a equipe do ex-prefeito informou que ele segue lúcido e orientado. “A família agradece as orações pela pronta recuperação do João.”
O ex-prefeito foi internado em um hospital da Capital na noite da quarta-feira (1º), após testar positivo para o coronavírus. Ele procurou atendimento após sentir os primeiros sintomas e optou pela internação para um maior controle sobre a doença. Na data, segundo informações da equipe médica, a saturação do ex-chefe do Executivo estava controlada e seus pulmões apresentavam pouquíssimo comprometimento.
João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".
Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Nas eleições de 2020, ele disputou o segundo turno da eleição com o atual prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas ficou em segundo lugar. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal.