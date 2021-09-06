Internado com Covid, ex-prefeito João Coser é transferido para a UTI

Em nota divulgada por meio das redes sociais, a equipe do ex-prefeito informou que ele segue lúcido e orientado. “A família agradece as orações pela pronta recuperação do João.”

João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".