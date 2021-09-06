ES atinge a marca de 4 milhões de doses aplicadas contra a Covid
O Espírito Santo atingiu, no último sábado (4), a marca de 4 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Estado. Até o último domingo (5), o painel da vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrava 4.163.244 doses aplicadas. Os dados apontam que 67,06% da população capixaba, o que representa um total de 2.725.351 pessoas, já receberam ao menos a primeira dose, enquanto 35,4%, equivalente a 1.323.842 moradores, estão totalmente imunizados com as duas doses ou vacinados com imunizantes de dose única.
A marca foi comemorada pelo governador Renato Casagrande (PSB). Na página dele no Twitter, o chefe do Executivo Estadual anunciou que, na próxima terça-feira (7), chegam ao Estado 63.180 doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. "Ontem, ultrapassamos a marca de 4 milhões de doses aplicadas na população capixaba. Faça seu agendamento, vamos juntos salvar vidas", escreveu o governador.
A maior parte dos vacinados são pessoas de 18 a 59 anos, que chegam a 809.381 moradores do Estado e tiveram a primeira dose. O município que lidera o número de doses aplicadas, em números totais, é Vila Velha, com 477.923; seguido da Serra, com 462.802 vacinas. O dado representa a soma da primeira e da segunda dose.
Proporcionalmente, Domingos Martins é a cidade onde há uma fatia maior de vacinados, com 83,17% da população que já recebeu ao menos a primeira dose, equivalente a 28.267 vacinados.
Desde o início da pandemia, já foram registrados 12.302 óbitos no Estado por Covid-19. O número de casos confirmados da doença é de 566.429. Serra e Vila Velha lideram o número de casos confirmados, com 70.955 registros e 70.561, respectivamente.