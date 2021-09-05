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Tira-dúvidas

Quais são as regras para tomar a 3ª dose da vacina contra a Covid no ES

Nova fase de imunização contra o coronavírus no Estado começa na segunda-feira (6); estimativa é contemplar com a dose de reforço cerca de 255 mil idosos

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 10:21

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

05 set 2021 às 10:21
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina da Pfizer será usada na aplicação da D3 Crédito: Carlos Alberto Silva
governo do Espírito Santo anunciou o início da aplicação da terceira dose da vacina (D3) contra a Covid-19 para idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos - pessoas com limitações em seu sistema imunológico, como os pacientes com câncer e HIV. Os municípios podem aplicar a dose de reforço a partir de segunda-feira (6), como acontecerá em Vila Velha.
A estimativa é contemplar com a terceira dose cerca de 255 mil idosos, que serão vacinados até o final do ano. Esse público só seria atendido a partir de 15 de setembro com doses enviadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), mas o Estado conseguiu antecipar o calendário em função da aquisição de 500 mil doses de Coronavac junto ao Instituto Butatan.

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As remessas que viriam do Ministério da Saúde deveriam ser também distribuídas para vacinação de primeira e segunda doses (D1 e D2) do restante da população.
Com as doses da Coronavac adquiridas, segundo explicou o governador Renato Casagrande, haverá uma espécie de compensação porque serão vacinadas 250 mil pessoas com esse imunizante. Assim, tudo o que chegar pelo PNI poderá ser voltado aos idosos e imunosssuprimidos.
Com essa nova fase de imunização iniciada no Estado, A Gazeta preparou um tira-dúvidas sobre a terceira dose. Confira abaixo:

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A TERCEIRA DOSE

Quem pode tomar a terceira dose?

Público a partir de 70 anos e imunossuprimidos - pessoas com limitações em seu sistema imunológico, como os pacientes com câncer e HIV. Também é necessário já ter se vacinado com as duas doses de vacina contra a Covid-19.

Qual imunizante será usado?

Será usada prioritariamente a vacina da Pfizer, segundo recomendação do Ministério da Saúde. Mas também poderão ser aplicados os outros imunizantes de vetor viral - Astrazeneca e Janssen.

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Quanto tempo após ser vacinado posso tomar a terceira dose?

Para a dose de reforço, é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses no caso dos idosos. Já o grupo com problemas no sistema imune pode receber a terceira dose a partir de 28 dias do esquema vacinal completo.

Fui vacinado com Coronavac, devo tomar a terceira dose?

Sim. Quem recebeu a Coronavac na primeira e segunda dose deve tomar a terceira, desde que atenda aos demais critérios: ter mais de 70 anos ou problemas no sistema imune.

Fui vacinado com Astrazeneca, posso tomar a terceira dose?

Sim. Quem recebeu a vacina da Astrazeneca na primeira e segunda dose deve tomar a terceira desde que atenda aos demais critérios: ter mais de 70 anos ou problemas no sistema imune.

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Quando começa a aplicação da terceira dose?

A partir desta segunda-feira (6) os municípios capixabas já podem aplicar a dose de reforço. Esse é o caso de Vila Velha, que vai imunizar 3 mil pessoas na segunda com a terceira dose.

Como agendar?

É necessário ficar atento aos sistemas de agendamento das prefeituras e do governo do Estado (Vacina e Confia), que vão abrindo vagas conforme o recebimento de novos lotes de vacina. 

Há previsão de expansão da terceira dose para outra faixa etária?

Segundo o governador Renato Casagrande, há possibilidade de os idosos na faixa de 60 a 69 anos e também outros grupos de risco serem atendidos futuramente, conforme a disponibilidade de vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde.

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