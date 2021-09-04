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Imunização completa

Com compra de vacina, ES quer toda população vacinada com 2 doses no Natal

Projeção foi feita pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, após anúncio de aquisição de 500 mil doses de Coronavac pelo governo capixaba

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 21:23

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

03 set 2021 às 21:23
Vacinas
Frascos das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer: imunizantes são usados na campanha contra a Covid-19 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Com compra de vacina, ES quer toda população vacinada com 2 doses no Natal
Após um início de campanha de imunização lento, pela falta de vacinas no país, e pico de casos e mortes por Covid-19 também decorrente do ritmo da vacinação, o Espírito Santo vislumbra um novo momento no enfrentamento à pandemia. A expectativa é que, até o Natal, toda a população hoje apta a receber a vacina (pessoas a partir de 12 anos) terá recebido as duas doses, isto é, vai passar as festas de fim de ano com o esquema vacinal completo. 
A projeção é do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, após o anúncio de que o governo do Estado comprou 500 mil doses da Coronavac para otimizar a imunização da população capixaba
Com essa remessa, que estará disponível a partir do dia 14 de setembro, a vacinação das pessoas com mais de 18 anos vai ser acelerada, ao mesmo tempo em que se liberam doses de outros fabricantes - prioritariamente Pfizer, mas também Astrazeneca e Janssen - para aplicar a terceira dose (D3) nos idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos (público com sistema imunológico comprometido).
Para este grupo, que reúne cerca de 255 mil pessoas, a dose de reforço começa a ser aplicada a partir de segunda-feira (6) e a imunização deve ser concluída até o final de outubro. Vale lembrar que, para receber a D3, é preciso um intervalo mínimo de seis meses da segunda dose. 
Em novembro, ainda conforme a estimativa de Nésio Fernandes, a previsão é completar o esquema vacinal da população adulta e, no mês seguinte, encerrar a campanha de imunização de 2021 com os adolescentes. E todos com o prazo de 14 dias após a D2 para se considerar a imunização completa. 
Para a faixa etária de 12 a 17 anos, a vacinação começa na próxima semana. O imunizante hoje autorizado a ser usado nesse público é o da Pfizer. A prioridade será para os indígenas aldeados e para os que têm comorbidades. Na sequência, também serão imunizados os adolescentes em conflito com a lei e, depois, o restante da população desse grupo. 
Nésio Fernandes disse que a projeção somente não se confirmará se o Ministério da Saúde não fornecer as doses, pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), conforme previsto atualmente. 
"Existe um compromisso do governo do Estado em imunizar toda a população e, por isso, aproveita a primeira oportunidade para adquirir vacinas aptas e aprovadas no Brasil para otimizar a aplicação. Com as doses da Coronavac e as do PNI, vamos organizar melhor e mais rápido para que toda a população apta esteja vacinada, com as duas doses, até o Natal", concluiu. 

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