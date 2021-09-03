ES começa a vacinar 255 mil idosos com a 3ª dose contra Covid a partir de segunda

Os municípios estão autorizados a agendar a terceira dose de vacina para os idosos a partir de segunda-feira (6) Crédito: Prefeitura de Linhares

Este público seria atendido, conforme recomendação do Ministério da Saúde , a partir do 15 de setembro com as doses enviadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Contudo, as remessas deveriam ser também distribuídas para vacinação de primeira e segunda doses (D1 e D2) do restante da população.

Com as doses da Coronavac adquiridas, observou o governador Renato Casagrande em pronunciamento, haverá uma espécie de compensação porque serão vacinadas 250 mil pessoas com esse imunizante. Assim, tudo o que chegar pelo PNI poderá ser voltado aos idosos e imunosssuprimidos.

Your browser does not support the audio element. ES começa a vacinar 255 mil idosos com a terceira dose contra Covid a partir de segunda

Para a dose de reforço, que deve ter um intervalo mínimo de seis meses da D2, o Ministério da Saúde orienta que a prioridade seja da vacina da Pfizer, mas também poderão ser aplicados os outros imunizantes de vetor viral - Astrazeneca e Janssen.

Casagrande disse que os municípios estão autorizados, a partir de segunda-feira (6), a providenciar o agendamento para aplicar a D3. O atendimento desse público, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), deve seguir os mesmos critérios adotados nas fases iniciais por cada gestão municipal.