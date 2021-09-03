Covid-19: Vila Velha abre agendamento da 3ª dose para idosos

A Prefeitura de Vila Velha anunciou a abertura de 3 mil vagas para agendamento da terceira dose contra a Covid-19. A chamada dose de reforço será destinada inicialmente aos idosos com mais de 70 anos. A marcação será aberta às 8 horas deste sábado (4), no site da prefeitura. As doses ministradas para esse público serão da Pfizer.
Podem agendar a imunização os idosos com mais de 70 anos que já tenham recebido as duas doses do imunizante. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4), o governador Renato Casagrande detalhou que o ideal é receber a dose de reforço pelo menos seis meses após completar o ciclo vacinal, ou seja, depois das duas doses.
As 3 mil pessoas que conseguirem o agendamento neste sábado em Vila Velha serão vacinadas a partir de segunda-feira (6), conforme anunciado anteriormente pelo governo do Estado.
Ainda durante coletiva, o governador capixaba anunciou a compra de 500 mil doses da Coronavac, vacina produzida pelo Butantan. O lote será utilizado para a vacinação dos mais jovens. Casagrande voltou a pedir atenção, dizendo que a taxa de contágio do novo coronavírus aumentou no Espírito Santo.