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Pandemia volta a crescer

Taxa de contágio da Covid-19 aumenta no ES e Casagrande faz alerta

A expectativa é sempre a de que a taxa de transmissão se mantenha abaixo de 1, mas governador anunciou que ES atingiu 1,3, o que representa ritmo acelerado

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 19:07

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 set 2021 às 19:07
Governador Renato Casagrande discursa durante anúncio da reestruturação do serviço de Segurança Pública
Governador Renato Casagrande fez alerta sobre a expansão da Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom
A taxa de contágio (RT) do novo coronavírus aumentou no Espírito Santo. De acordo com anúncio feito pelo governo do Estado, o RT está em 1,3 — o que significa que cada dez infectados pelo vírus contaminam, em média, outros 13 indivíduos. A expectativa é que o RT se mantenha sempre abaixo de 1, o que representaria que o ritmo de contágio está desacelerando. Quando o número está acima desse índice significa que a transmissão está aumentando.
Este foi o primeiro alerta feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), na coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (3), durante a qual ele reforçou o pedido para que as medidas de distanciamento social sigam sendo adotadas e fez um alerta à população capixaba.
"É bom que a gente fique atento, continue usando máscara, evitando aglomerações e mantendo todas as cautelas necessárias. Hoje nós temos uma situação mais controlada, mas que inspira cuidados porque não conseguimos vislumbrar um cenário de ausência de risco"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Além da taxa de transmissão ter aumentado, o governador informou que a positividade passou de 11% para 18% no intervalo de apenas uma semana e que o número de casos ativos da Covid-19 dos últimos 28 dias apresentou um pequeno aumento. "Nada que nos assuste efetivamente", garantiu.
Casagrande disse ainda que o Estado vive um momento de estabilidade de casos, internações e óbitos. Juntos, todos esses fatores, acabaram influenciando o novo mapa de risco do Espírito Santo, que passa a ter três municípios no risco moderado e 75 no risco baixo a partir da próxima segunda-feira (6).

HISTÓRICO RECENTE: A PANDEMIA EM AGOSTO NO ES

Anteriormente, alertas parecidos já haviam sido feitos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). No final de julho, a expectativa era de que o Estado conseguisse terminar o mês de agosto com 150 leitos de UTI ocupados por pacientes da pandemia. O número, no entanto, se manteve acima de 200.
Em pronunciamento nesta semana, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o Espírito Santo vive um momento de "alerta epidemiológico" com aumento da demanda de pacientes com Covid-19. Considerando casos graves e moderados, agosto terminou com 381 internados na rede pública capixaba.
Apesar disso, o oitavo mês do ano conseguiu registrar quedas nos números de casos confirmados e de óbitos devido ao novo coronavírus, se comparado a julho. Ao todo, foram divulgadas 410 mortes e cerca de 20 mil infecções, representando diminuições de 11% e 19%, respectivamente.
Para não perder as conquistas já alcançadas, incluindo liberações de atividades socioeconômicas, o secretário também reforçou a necessidade de manter as medidas de distanciamento social, especialmente agora que há predominância de variantes mais perigosas no Estado, como a Gama e a Delta.
Taxa de contágio da Covid-19 aumenta no ES e Casagrande faz alerta

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