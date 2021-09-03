Taxa de contágio da Covid-19 aumenta no ES e Casagrande faz alerta

"É bom que a gente fique atento, continue usando máscara, evitando aglomerações e mantendo todas as cautelas necessárias. Hoje nós temos uma situação mais controlada, mas que inspira cuidados porque não conseguimos vislumbrar um cenário de ausência de risco"

Além da taxa de transmissão ter aumentado, o governador informou que a positividade passou de 11% para 18% no intervalo de apenas uma semana e que o número de casos ativos da Covid-19 dos últimos 28 dias apresentou um pequeno aumento. "Nada que nos assuste efetivamente", garantiu.