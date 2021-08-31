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Covid-19

Variantes Gama e Delta predominam no ES, diz secretário da Saúde

“Neste momento, reconhecemos o predomínio absoluto de duas variantes circulando: a Gama, também conhecida como P1, e a Delta, conhecida como variante indiana", afirmou Nésio Fernandes

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:48

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 ago 2021 às 12:48
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
As variantes Delta e Gama predominam no Estado, segundo Nésio Fernandes Crédito: Freepik
Espírito Santo tem predomínio de circulação das variantes Gama e Delta da Covid-19, conforme dito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Segundo o secretário, ambas são preocupantes e têm diferentes características: a Gama pode induzir mais internações e mortes na população jovem. Já a Delta é considerada pela comunidade médica e científica mais contagiosa e com maior potencial agressivo em pessoas vacinadas com apenas uma dose da vacina.
Neste momento, reconhecemos o predomínio absoluto de duas variantes circulando: a Gama, também conhecida como P1, e a Delta, conhecida como variante indiana. Ambas têm características de preocupação. No entanto, a população capixaba precisa compreender que, independentemente das variantes, trata-se da mesma doença. A variante Gama tem o poder de evoluir a população jovem não idosa a uma probabilidade maior de internação em leitos de UTI e a óbitos do que as variantes originárias. Já a Delta tem uma transmissibilidade muito maior”, disse o secretário.
Em pronunciamento feito nesta terça-feira (31), Nésio informou que uma análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) identificou amostras infectadas pela variante Delta. Ao todo, segundo a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), foram 17 exemplares de coletas de testes RT-PCR positivados para a variante.
Nésio Fernandes e Luiz Carlos Reblin, prestes a dar mais uma entrevista coletiva sobre o novo coronavírus no Espírito Santo
Em pronunciamento, Nésio Fernandes confirmou o predomínio das variantes Delta e Gama no Estado Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
"365 amostras de RT PCR foram enviadas para a Fiocruz para identificação das variantes que circulam no ES. Dessas, 158 tiveram o resultado liberado e 11% delas representam testes positivos para a variante Delta. O restante representa casos da variante Gama. No entanto, esses resultados não têm relevância para projeção estatística da proporção da presença dessas variantes no ES. Mas podem representar e confirmar quais são as variantes que estão em circulação no Estado", afirmou Nésio.
Por tratarem-se de duas mutações perigosas do coronavírus, o secretário fez um apelo para que a população capixaba mantenha os cuidados para evitar o contágio da doença. Além disso, Nésio pediu que a população se vacine contra a Covid-19 e faça o teste rápido, em caso de sintomas.
"Toda pessoa positiva ou suspeita de Covid-19 precisa ter ciência da probabilidade de ter a variante Delta ou Gama, obrigatoriamente, e que são extremamente perigosas. Precisamos reforçar os cuidados, nos vacinar e, em caso de qualquer sintoma, testar”, acrescentou.

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