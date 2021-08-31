Variantes Gama e Delta predominam no ES, diz secretário da Saúde

As variantes Delta e Gama predominam no Estado, segundo Nésio Fernandes Crédito: Freepik

“Neste momento, reconhecemos o predomínio absoluto de duas variantes circulando: a Gama, também conhecida como P1, e a Delta, conhecida como variante indiana. Ambas têm características de preocupação. No entanto, a população capixaba precisa compreender que, independentemente das variantes, trata-se da mesma doença. A variante Gama tem o poder de evoluir a população jovem não idosa a uma probabilidade maior de internação em leitos de UTI e a óbitos do que as variantes originárias. Já a Delta tem uma transmissibilidade muito maior”, disse o secretário.

Em pronunciamento, Nésio Fernandes confirmou o predomínio das variantes Delta e Gama no Estado Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo

"365 amostras de RT PCR foram enviadas para a Fiocruz para identificação das variantes que circulam no ES. Dessas, 158 tiveram o resultado liberado e 11% delas representam testes positivos para a variante Delta. O restante representa casos da variante Gama. No entanto, esses resultados não têm relevância para projeção estatística da proporção da presença dessas variantes no ES. Mas podem representar e confirmar quais são as variantes que estão em circulação no Estado", afirmou Nésio.

Por tratarem-se de duas mutações perigosas do coronavírus, o secretário fez um apelo para que a população capixaba mantenha os cuidados para evitar o contágio da doença. Além disso, Nésio pediu que a população se vacine contra a Covid-19 e faça o teste rápido, em caso de sintomas.