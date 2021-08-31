ES pode começar a vacinar adolescentes em 15 de setembro ou até antes

Vacinação em adolescentes terá início em setembro Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o Espírito Santo pode começar a vacinar adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19 no dia 15 de setembro - ou até antes. A declaração foi dada em pronunciamento realizado na manhã desta terça-feira (31), em atualização do cenário da pandemia no Estado.

“Segundo as informações compartilhadas ontem (30) no grupo de trabalho tripartite, neste mês (setembro) o país inteiro deve iniciar, simultaneamente, a dose de reforço da população com mais de 70 anos com a vacina da Pfizer, a partir de 15 de setembro. Também foi comunicado que a vacinação de adolescentes com comorbidades, em todo o país, inicia nos próximos dias. E que também a partir do dia 15 de setembro, deveremos iniciar a vacinação dos adolescentes sem comorbidades no território brasileiro”, disse.

A vacinação desses grupos pode ser até antecipada, segundo o secretário. Isso vai depender, no entanto, da quantidade de doses de vacinas da Pfizer - que será aplicada nestes grupos - a ser enviada pelo Ministério da Saúde. A partir desta programação, o Estado poderá tomar a decisão de antecipar a aplicação ou seguir o cronograma previsto.