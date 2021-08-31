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Sem comorbidades

ES pode começar a vacinar adolescentes em 15 de setembro ou até antes

A informação foi divulgada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta terça-feira (31). As vacinas aplicadas serão da Pfizer

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:21

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

31 ago 2021 às 11:21
Vacinação
Vacinação em adolescentes terá início em setembro Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o Espírito Santo pode começar a vacinar adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19 no dia 15 de setembro - ou até antes. A declaração foi dada em pronunciamento realizado na manhã desta terça-feira (31), em atualização do cenário da pandemia no Estado.
Nésio afirmou que o mês de setembro deve ser considerado um marco da vacinação no país. Isso porque, além do início da vacinação em adolescentes com comorbidades nos próximos dias e da aplicação da dose de reforço em idoso acima de 70 anos, prevista para o dia 15 de setembro, os adolescentes sem comorbidades devem começar a ser vacinados nesta data.
“Segundo as informações compartilhadas ontem (30) no grupo de trabalho tripartite, neste mês (setembro) o país inteiro deve iniciar, simultaneamente, a dose de reforço da população com mais de 70 anos com a vacina da Pfizer, a partir de 15 de setembro. Também foi comunicado que a vacinação de adolescentes com comorbidades, em todo o país, inicia nos próximos dias. E que também a partir do dia 15 de setembro, deveremos iniciar a vacinação dos adolescentes sem comorbidades no território brasileiro”, disse.
A vacinação desses grupos pode ser até antecipada, segundo o secretário. Isso vai depender, no entanto, da quantidade de doses de vacinas da Pfizer - que será aplicada nestes grupos - a ser enviada pelo Ministério da Saúde. A partir desta programação, o Estado poderá tomar a decisão de antecipar a aplicação ou seguir o cronograma previsto.
“O Ministério da Saúde não confirmou as quantidades e a expectativa de doses da Pfizer que serão disponibilizadas ao país pelo Programa Nacional de Imunizações. Nós aguardamos a informação do quantitativo de doses da Pfizer que poderão chegar este mês para poder definir se vamos antecipar, em uma ou duas semanas, o início da vacinação dos grupos que irão vacinar a partir de 15 de setembro”, completou.

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