Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doses da Pfizer

ES vai vacinar adolescentes com comorbidades nos próximos dias

A afirmação foi feita feito pelo governador Renato Casagrande, em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2021 às 08:43
Governador Renato Casagrande em entrevista nesta quinta-feira (19)
Governador Renato Casagrande em entrevista nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O governador Renato Casagrande informou que o Espírito Santo iniciará a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos nos próximos dias. Em entrevista à TV Gazeta, o governador afirmou que a imunização começa para as pessoas com comorbidade desta faixa etária assim que for concluída a aplicação no grupo com mais de 18 anos.
“A gente concluindo a etapa das pessoas com mais de 18, vamos começar as pessoas de 12 até 17. A vacina que vamos usar para este público é a Pfizer. É a que está autorizada e a que estamos recebendo com certa normalidade. Para esse grupo, vamos começar com as pessoas com comorbidade, de 12 a 17 anos. Neste momento, será a vacina da Pfizer e nos próximos dias daremos início”, disse.
Além disso, o governador afirmou que a vacinação não será interrompida no Espírito Santo. Mesmo que o grupo acima de 18 anos seja completamente vacinado, a imunização vai continuar de acordo com as decisões da equipe técnica e do Ministério da Saúde.
“É um trabalho que vai ter sequência. Não vamos parar a vacinação quando chegar a vacinar todo mundo acima de 18 anos, vamos dar sequência nessa vacinação. Seja do Ministério da Saúde ou de vacinas que comprarmos”, explicou.

TERCEIRA DOSE

Além disso, o governador sinalizou positivamente o início da aplicação da terceira dose para as pessoas do grupo de risco. Segundo Casagrande, o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar mais vacinas e que serão utilizadas para uma dose extra em pessoas mais vulneráveis à doença.
“O Ministério da Saúde disse que vai disponibilizar vacina para as pessoas do grupo de risco, especialmente as com mais de 80 anos. Mas, tendo vacina, vamos aplicar a terceira dose em todas as pessoas do grupo de risco. É um processo sequencial agora. Concluindo a etapa das pessoas com mais de 18, vamos começar as pessoas de 12 até 17 e, chegando a vacina, vamos começar a terceira dose nas pessoas do grupo de risco”, completou.

O QUE DIZ A SESA

Procurada para mais esclarecimentos sobre quais comorbidades serão contempladas nesta vacinação anunciada pelo governador e quando ela terá início, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu, por nota. Informou que este grupo foi incluído como prioritário na vacinação contra a Covid-19 no dia 9 de julho de 2021, por meio da Resolução N° 116/2021 (confira o documento abaixo na íntegra).
Além disso, disse que o início da vacinação dos grupos prioritários ocorre de acordo com a disponibilidade de doses. "Está previsto, como anunciado pelo governador Renato Casagrande, o início da vacinação deste novo grupo que será divulgado em breve, assim como a operacionalização", completou. 
Sobre as comorbidades, informou que elas seguem as já definidas pelo Plano Nacional de Imunizações para a vacinação contra a Covid-19 (em anexo também na resolução abaixo), e que tem realizado, junto aos municípios, o levantamento do número de adolescentes que serão contemplados para o envio de doses.
Sobre adolescentes já vacinados anteriormente, afirmou que "no Espírito Santo os adolescentes de 15 anos ou mais, com fibrose cística, já foram imunizados como grupo prioritário". 

Arquivos & Anexos

Resolução N° 116/2021 - Grupos prioritários de vacina contra a Covid

Documento do dia 09 de julho de 2021 definiu a inclusão de adolescentes de 12 a 17 anos de idade com comorbidades, deficiência permanente, gestantes ou puérperas como público prioritário à vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo.
Tamanho do arquivo: 3mb
Baixar

Atualização

20/08/2021 - 10:56
Após a publicação da reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou nota e a Resolução N° 116/2021, que engloba a vacinação de adolescentes. Disse ainda que no Espírito Santo os adolescentes de 15 anos ou mais, com fibrose cística, já foram imunizados como grupo prioritário. O texto foi atualizado. 

Veja Também

ES deve vacinar adolescentes contra Covid a partir de setembro

Casagrande defende 3ª dose de vacina contra Covid para grupo de risco no ES

Covid: Vila Velha divulga horários de agendamento para vacinar público 18+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados