ES vai vacinar adolescentes com comorbidades nos próximos dias

Governador Renato Casagrande em entrevista nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta, o governador afirmou que a imunização começa para as pessoas com comorbidade desta faixa etária assim que for concluída a aplicação no grupo com mais de 18 anos. O governador Renato Casagrande informou que o Espírito Santo iniciará a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos nos próximos dias. Em entrevista à, o governador afirmou que a imunização começa para as pessoas com comorbidade desta faixa etária assim que for concluída a aplicação no grupo com mais de 18 anos.

“A gente concluindo a etapa das pessoas com mais de 18, vamos começar as pessoas de 12 até 17. A vacina que vamos usar para este público é a Pfizer. É a que está autorizada e a que estamos recebendo com certa normalidade. Para esse grupo, vamos começar com as pessoas com comorbidade, de 12 a 17 anos. Neste momento, será a vacina da Pfizer e nos próximos dias daremos início”, disse.

Além disso, o governador afirmou que a vacinação não será interrompida no Espírito Santo. Mesmo que o grupo acima de 18 anos seja completamente vacinado, a imunização vai continuar de acordo com as decisões da equipe técnica e do Ministério da Saúde.

“É um trabalho que vai ter sequência. Não vamos parar a vacinação quando chegar a vacinar todo mundo acima de 18 anos, vamos dar sequência nessa vacinação. Seja do Ministério da Saúde ou de vacinas que comprarmos”, explicou.

TERCEIRA DOSE

Além disso, o governador sinalizou positivamente o início da aplicação da terceira dose para as pessoas do grupo de risco. Segundo Casagrande, o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar mais vacinas e que serão utilizadas para uma dose extra em pessoas mais vulneráveis à doença.

“O Ministério da Saúde disse que vai disponibilizar vacina para as pessoas do grupo de risco, especialmente as com mais de 80 anos. Mas, tendo vacina, vamos aplicar a terceira dose em todas as pessoas do grupo de risco. É um processo sequencial agora. Concluindo a etapa das pessoas com mais de 18, vamos começar as pessoas de 12 até 17 e, chegando a vacina, vamos começar a terceira dose nas pessoas do grupo de risco”, completou.

O QUE DIZ A SESA

Procurada para mais esclarecimentos sobre quais comorbidades serão contempladas nesta vacinação anunciada pelo governador e quando ela terá início, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu, por nota. Informou que este grupo foi incluído como prioritário na vacinação contra a Covid-19 no dia 9 de julho de 2021, por meio da Resolução N° 116/2021 (confira o documento abaixo na íntegra).

Além disso, disse que o início da vacinação dos grupos prioritários ocorre de acordo com a disponibilidade de doses. "Está previsto, como anunciado pelo governador Renato Casagrande, o início da vacinação deste novo grupo que será divulgado em breve, assim como a operacionalização", completou.

Sobre as comorbidades, informou que elas seguem as já definidas pelo Plano Nacional de Imunizações para a vacinação contra a Covid-19 (em anexo também na resolução abaixo), e que tem realizado, junto aos municípios, o levantamento do número de adolescentes que serão contemplados para o envio de doses.

Sobre adolescentes já vacinados anteriormente, afirmou que "no Espírito Santo os adolescentes de 15 anos ou mais, com fibrose cística, já foram imunizados como grupo prioritário".

Arquivos & Anexos Resolução N° 116/2021 - Grupos prioritários de vacina contra a Covid Documento do dia 09 de julho de 2021 definiu a inclusão de adolescentes de 12 a 17 anos de idade com comorbidades, deficiência permanente, gestantes ou puérperas como público prioritário à vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Tamanho do arquivo: 3mb Baixar