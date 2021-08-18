Covid: Vila Velha divulga horários de agendamento para vacinar público 18+

Para auxiliar e facilitar o agendamento, o município optou por dividir os horários de atendimento de acordo com a faixa etária da população. Às 9h, estará disponível para o público com idade acima de 24 anos; às 11h, para os jovens de 22 e 23 anos; às 14h, para a faixa etária de 20 e 21 anos e às 16h para quem tem 18 e 19 anos. Os horários foram informados pela prefeitura em seu perfil oficial no Instagram.