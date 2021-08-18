Covid: Vila Velha divulga horários de agendamento para vacinar público 18+

A Prefeitura de Vila Velha abrirá 23 mil vagas para o agendamento da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (19) para o público com 18 anos ou mais. A marcação deve ser feita no site da administração municipal e ocorrerá de forma fracionada, para poder atender à demanda inicial.
Para auxiliar e facilitar o agendamento, o município optou por dividir os horários de atendimento de acordo com a faixa etária da população. Às 9h, estará disponível para o público com idade acima de 24 anos; às 11h, para os jovens de 22 e 23 anos; às 14h, para a faixa etária de 20 e 21 anos e às 16h para quem tem 18 e 19 anos. Os horários foram informados pela prefeitura em seu perfil oficial no Instagram.
Na mesma data, também haverá agendamento para o público atual, de 25 anos ou mais. A vacinação ocorrerá no sábado (21), no Ginásio do Tartarugão. Até esta terça-feira (17), Vila Velha aplicou 424.014 doses da vacina, sendo 308.716 da primeira dose e 115.298 da segunda dose.
Para realizar o agendamento é importante acessar o site da prefeitura e se cadastrar. Vale lembrar que no momento da vacina é necessário levar o comprovante de agendamento impresso, CPF, cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência — em nome do vacinado ou do responsável.